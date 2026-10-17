تحليل: وصول أسعار النفط إلى ما فوق 100 دولار قد يؤثر على احتمالية نشوب حرب مع إيران، مما قد يؤدي إلى تصعيد قبل الانتخابات

ستشكل أسعار النفط المرتفعة معضلة خلال الأسابيع المقبلة إذا ما ظلت فوق مستوى 100 دولار للبرميل. ويمثل هذا تحدياً واضحاً للولايات المتحدة، وربما لإسرائيل أيضاً، فيما يتعلق بكبح جماح أي صراع متجدد مع إيران قبيل الانتخابات في كلا البلدين.وليس سراً أن الانتخابات المرتقبة قد غيّرت الديناميكيات والتوقعات والتقديرات حول احتمالية تجدد الصراع.

وتأتي أسعار النفط المرتفعة في ظل تراجع أسهم "وول ستريت"، وسط مخاوف تتعلق بشركات الذكاء الاصطناعي وأسعار الطاقة؛ وهو ما قد يشكل تهديداً ثلاثي الأبعاد يؤثر على الولايات المتحدة، وبالتالي على إسرائيل أيضاً.

ويعود ذلك إلى أن الولايات المتحدة تبذل جهوداً حثيثة لمنع الارتفاع الجامح في أسعار الديزل والنفط. وقد صدرت تأكيدات متكررة بأن مضيق هرمز لا يزال مفتوحاً وأن هناك مصادر بديلة للطاقة، لكن يبقى السؤال: هل سيثق السوق العالمي في هذه التأكيدات؟

إن مقاطع الفيديو الأخيرة التي تُظهر سفناً تغرق في مضيق هرمز وحاويات تطفو في المياه بينما تعاني السفن من أوضاع حرجة، لا تساهم بالتأكيد في تعزيز التفاؤل العالمي بشأن سلاسل التوريد؛ كما يظل التساؤل قائماً حول ما إذا كان عدد السفن المخصصة لنقل إمدادات الطاقة كافياً

ويثير هذا أيضاً تساؤلات حول الخطوات التي قد يقدم عليها الحوثيون؛ إذ يمكنهم محاولة تهديد مضيق باب المندب، أو تشجيع وكلاء آخرين لإيران -مثل أولئك الموجودين في العراق- على مواصلة الهجمات ضد البنية التحتية للنفط والغاز في السعودية.

ويبدو أن انفجاراً غامضاً وقع في العراق يوم السبت قد استهدف إحدى الجماعات التابعة لإيران هناك. ومن شأن كل هذه التطورات أن تواصل عرقلة التجارة العالمية؛ فعلى سبيل المثال، عندما تتعرض خطوط الأنابيب أو نقاط العبور في السعودية لهجمات، قد تستغرق عمليات الإصلاح أسابيع. وهذا يؤدي إلى اضطرابات تتراكم لتخلق شعوراً في السوق العالمية بوجود حالة مفرطة من عدم اليقين.

وهذا النوع من عدم اليقين سيؤثر بلا شك على الولايات المتحدة. يبدو أن هذا الأمر يؤثر بالفعل على السياسة المتعلقة بالحرب الروسية الأوكرانية، وهو من النوع الذي قد يؤدي إلى تصعيد في الشرق الأوسط أو إلى حسابات خاطئة قد تتسبب في تكرار أحداث معينة مع إيران.

وفي الوقت ذاته، تواصل إيران مواجهة الحصار، لكنها تبدو في الوقت نفسه واثقة إلى حد ما بشأن خطواتها القادمة. ونتيجة لذلك، نرى احتمالاً لحدوث تصعيد خلال الأسبوع أو الأسبوعين المقبلين.

كما تدرك إيران أن هناك انتخابات تجري في كل من إسرائيل والولايات المتحدة؛ ولذا، قد تسعى إيران ووكلاؤها إلى استغلال هذه الفترة.