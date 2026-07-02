ثروة رئيس الولايات المتحدة دونالد ترامب قفزت منذ عودته إلى منصبه: من تصريح ثروة جديد نُشر من قبل مكتب الأخلاقيات الحكومية الأمريكي، يتبين أن اثنين من منتجعاته الرائدة في فلوريدا حققا أيضًا قفزات قياسية في الإيرادات - مثال واضح لتداخل أعماله الشخصية مع السياسة الرئاسية.

بعض خبراء الأخلاقيات وصفوا لـCNN هذا الدمج بين السياسة والمكاسب كفرصة سافرة لأصحاب المصالح للحصول على خط مباشر مع ترامب. ثروة الرئيس الشخصية ازدادت خلال فترته في المنصب كما لم يحدث لأي رئيس آخر.

لقد زاد بشكل ملحوظ من العائدات التي حصل عليها من ممتلكاته في فلوريدا، حيث جنى ما يقارب 77.5 مليون دولار من مار-א-לאגו - أي أكثر بـ50% مما در عليه العقار في السنة السابقة، وثلاثة أضعاف ما كسبه من المنتجع في عام 2020.

يُظهر إقرار رأس المال أيضًا أن منتجعات العطلات هذه تتضاءل داخل محفظة أصول الرئيس مقارنة بإيرادات تفوق 1.4 مليار دولار من مشاريعه الجديدة والمربحة في مجال العملات الرقمية.