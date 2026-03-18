إيران تحذر منشآت النفط في السعودية والإمارات وقطر بعد هجمات إسرائيلية

أصدرت السلطات الإيرانية تحذيرات عاجلة لمرافق النفط والبتروكيماويات في السعودية والإمارات وقطر، مطالبة المواطنين والموظفين بالإخلاء الفوري من مناطق المنشآت التالية: مصفاة سامرف، حقل الغاز الحوسن، مجمع البتروكيماويات الجبيل، ومجمع البتروكيماويات في مسيعيد، مشيرة إلى أن هذه المنشآت أصبحت أهدافًا مباشرة وشرعية للضربات المحتملة خلال الساعات المقبلة.

ويأتي هذا التحذير بعد هجمات إسرائيلية استهدفت منشآت الغاز ومصفاة النفط في عسلوية، والتي وصفتها وكالة فارس الإيرانية بأنها "انتحار استراتيجي للعدو"، مشيرة إلى أن النزاع انتقل من مواجهات محدودة إلى "حرب اقتصادية شاملة"، مع تغيير الخطوط الحمراء وأن "أمن الطاقة في المنطقة أصبح معدومًا".

وتتزامن هذه التطورات مع تصعيد التوترات بين إيران وإسرائيل، وسط مخاوف دولية من تأثير ذلك على أسواق الطاقة واستقرار المنطقة.

وعلى صعيد متصل، أدانت قطر الهجوم الإسرائيلي مؤكدة أنه "خطوة خطيرة وغير مسؤولة" وسط تصاعد التوترات الأمنية في المنطقة.

وأوضح متحدث باسم وزارة الخارجية القطرية أن العملية، التي تمت بالتنسيق مع الولايات المتحدة، تشكل تهديدًا مباشرًا لأمن الطاقة العالمي، ولأرواح المدنيين وسلامة البيئة في المناطق المحيطة.

وأكدت الدوحة أن مثل هذه التصرفات تزيد من تعقيد الوضع الإقليمي وتدعو جميع الأطراف إلى ضبط النفس والعمل على خفض التصعيد لضمان استقرار الطاقة وسلامة السكان.