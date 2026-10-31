تقرير: شركة "طيران الرياض" تضطر لإلغاء وتغيير مسارات رحلاتها بسبب هجمات الحوثيين

اضطرت شركة الطيران السعودية الجديدة "طيران الرياض" (Riyadh Air) إلى تغيير مسارات رحلاتها وإلغاء بعضها، وذلك بعد أشهر قليلة فقط من بدء عملياتها التجارية هذا الصيف. وجاء ذلك نتيجة لهجمات شنها الحوثيون، مما أجبر الشركة على إخلاء جميع طائراتها من قاعدتها الرئيسية وتعليق معظم رحلاتها لمدة أسبوعين. بحسب ما ذكرته صحيفة "وول ستريت جورنال" في تقرير لها.

ووفقاً للصحيفة، فقد أُنشئت "طيران الرياض" لتكون جزءاً من طموحات اقتصادية سعودية أوسع وأطول أمداً؛ حيث صُممت لتكون شركة طيران فاخرة تستهدف السياح الأثرياء، على غرار شركات طيران مماثلة في الإمارات العربية المتحدة وقطر.

وذكرت "وول ستريت جورنال" أيضاً أنه، إلى جانب التهديد الذي يشكله الحوثيون، أبلغ مسؤولون إيرانيون وسطاء بأن طهران قد تستهدف منشآت مدنية -بما في ذلك المطارات- رداً على أي ضربات جديدة قد تشنها الولايات المتحدة أو إسرائيل. ووفقاً للتقرير، تواجه شركة "طيران الرياض" أيضاً استحقاق تجديد بوليصة التأمين ضد مخاطر الحرب في شهر نوفمبر.

وقد أدت الهجمات الحوثية التي استهدفت المطار في الرياض إلى تقليص عدد رحلات "طيران الرياض"؛ إذ باتت الرحلات المتبقية تهبط إما في مدينة جدة، أو في مطار صغير يبعد 200 ميل عن الرياض، ليتم بعد ذلك نقل الركاب براً في رحلة تستغرق ساعة للوصول إلى العاصمة.

كما تأثرت "الخطوط الجوية السعودية" (السعودية) -وهي شركة شقيقة لـ"طيران الرياض" وتلبي احتياجات العاملين في قطاع النفط والحجاج- بهذه الهجمات؛ حيث أسفر أحد الهجمات في 8 أكتوبر عن مقتل أحد طياريها وتدمير طائرة تابعة لها.

وفي ظل إلغاء الرحلات وتغيير مساراتها، ونقل الشركة لأصولها باهظة الثمن بعيداً عن الرياض، بدأ موظفو "طيران الرياض" في التطوع بالمستشفيات التي يُعالج فيها ضحايا الهجمات على المطار.

وتخطط الشركة لزيادة عدد رحلاتها، والعودة إلى جدول رحلات شبه منتظم عبر مطار في منطقة القصيم -التي تبعد مسافة 4.5 ساعة بالحافلة عن الرياض (وهي خدمة مجانية)- وذلك لتسيير رحلات من وجهات تشمل لندن وإسلام أباد والقاهرة، بحسب ما ذكره الموقع الإلكتروني لشركة "طيران الرياض".