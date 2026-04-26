رئيس الدولة يتسحاق (بوجي) هرتسوغ لن يمنح عفواً لرئيس الحكومة بنيامين نتنياهو، وبدلاً من ذلك سيعمل على بدء عملية وساطة من أجل التوصل إلى صفقة ادعاء - هذا ما أفادت به اليوم (الأحد) صحيفة "نيويورك تايمز"، نقلاً عن مسؤولين إسرائيليين رفيعين مطلعين على التفاصيل.

بحسب التقرير، يعتقد هرتسوغ أن هناك خيارات عديدة تتجاوز خيار منح رئيس الوزراء عفواً أو رفضه. كما ذكرت الصحيفة أن الرئيس يرى أن دوره الرئيسي هو "تعزيز الوحدة".

لذا، لا يعتزم الإعلان عن موافقته أو رفضه لطلب نتنياهو. وأفادت مصادر لصحيفة نيويورك تايمز أنه يفضل حلّ المسألة عبر المفاوضات

جاء في بيان من مكتب الرئيس: "كما عبّر عدة مرات في الماضي، يرى رئيس الدولة يتسحاق هرتسوغ أن التوصل إلى تسوية بين الأطراف في قضايا رئيس الحكومة نتنياهو هو حل مناسب وصحيح. إن الاتصالات للتوصل إلى تسوية هي جزء ضروري من محاولة الوصول إلى اتفاق بين الأطراف."

كما أُشير إلى أن "لذلك، يعتقد الرئيس أنه من الصواب أولاً، قبل مناقشة طلب العفو نفسه، استنفاد إجراء يمكن أن يؤدي إلى التوصل لتسوية بين الأطراف، خارج أسوار المحكمة".

في غضون ذلك، من المتوقع أن يدلي رئيس الحكومة نتنياهو بشهادته غدًا في المحكمة المركزية في تل أبيب، وذلك بعد توقف دام نحو شهرين على خلفية المواجهة مع إيران. حتى الآن، لم يتقدم نتنياهو بطلب لإلغاء شهادته.