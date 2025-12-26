استطلاع i24NEWS: ماذا يعتقد الجمهور الإسرائيلي عن علاقة نتنياهو مع ’قطر- غيت’؟

فحص استطلاع خاص أجراه معهد "دايركت بولس" لصالح قناة i24NEWS مواقف الجمهور بخصوص التقارير الأخيرة في قضية "قطر-غيت"، وركز على سؤال مدى علم رئيس الحكومة الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بالسلوك الذي تم كشفه.

معظم الجمهور: نتنياهو كان يعلم

وفقًا لنتائج الاستطلاع، يعتقد معظم الجمهور الإسرائيلي أن رئيس الجكومة كان متورطًا في التفاصيل. على سؤال "هل تعتقد أن رئيس الحكومة نتنياهو كان على علم بالسلوك الذي كُشف عنه؟"، أجاب 54% من إجمالي العينة أنهم يقدّرون أن رئيس الجكومة كان على علم بالأمور. بالمقابل، أجاب 33% أن نتنياهو لم يكن على علم، و13% أجابوا بأنه من الصعب معرفة ذلك.

تجزئة البيانات حسب الانتماء السياسي كشفت عن هوة بين ناخبي الائتلاف وناخبي المعارضة. بين ناخبي المعارضة، يوجد شبه إجماع: 88% يعتقدون أن نتنياهو كان على علم بالأمور، وفقط 8% يعتقدون أنه لم يكن يعلم (4% أجابوا أن من الصعب المعرفة).

من ناحية أخرى، بين ناخبي الائتلاف، الصورة معكوسة ولكن أقل حدة: 58% يعتقدون أن رئيس الوزراء لم يكن على علم بالسلوك، بينما 22% يعتقدون أنه كان يعلم. نسبة مرتفعة نسبياً من 20% بين ناخبي الائتلاف أجابوا بأن "من الصعب معرفة ذلك".

المجتمع الإسرائيلي منقسم بشأن مسألة إغلاق إذاعة الجيش الإسرائيلي

بحث الاستطلاع مواقف الجمهور تجاه القرار الدراماتي للحكومة ووزير الأمن بإغلاق محطة الإذاعة العسكرية، "جالي تساهال". تشير نتائج الاستطلاع إلى أن المجتمع الإسرائيلي منقسم تقريبًا مناصفة حول هذه القضية.

على السؤال "هل تؤيدون أم تعارضون قرار الحكومة ووزير الأمن بإغلاق محطة صوت الجيش الإسرائيلي؟"، تم الحصول على النتائج التالية: 48% من إجمالي العينة أعربوا عن معارضتهم لإغلاق المحطة، 46% أعربوا عن تأييدهم للخطوة، و6% أجابوا بأنه ليست لديهم موقف في هذا الشأن.

كما هو الحال في السؤال، هنا أيضاً تُملي السياسة الموقف، بشكل شبه متناظر: فبين ناخبي الائتلاف، يؤيد 79% منهم إغلاق المحطة تأييداً ساحقاً، بينما يعارضه 16% فقط. في المقابل، بين ناخبي المعارضة، تُعدّ المعارضة قوية بنفس القدر: إذ يعارض 83% منهم إغلاق محطة "صوت الجيش الإسرائيلي"، بينما يؤيده 11% فقط.

تم جمع العينة وإعدادها من قبل شركة دايركت بولس برئاسة تسوريئيل شارون لصالح قناة i24NEWS، بتاريخ 24 ديسمبر 2025، بواسطة نظام رقمي مدمج مع لجنة استقصاء، بين 530 عينة من البالغين (18+) الذين يشكلون عينة ممثلة للسكان العامين في إسرائيل. هامش الخطأ الإحصائي هو ±4.2% باحتمالية 95%.