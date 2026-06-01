لجنة الكنيست تصادق على مشروع قانون حل البرلمان تمهيداً لطرحه للتصويت

صادقت لجنة الكنيست الإسرائيلية، صباح الاثنين، على مشروع قانون حل الكنيست الـ25 بالقراءة الأولى، تمهيداً لعرضه في وقت لاحق اليوم على الهيئة العامة للتصويت، في خطوة قد تمهد لإجراء انتخابات مبكرة في إسرائيل خلال الأشهر المقبلة.

وقال رئيس الائتلاف الحكومي، أوفير كاتس، الذي قدم مشروع القانون، إن التقديرات الحالية تشير إلى أن موعد الانتخابات المحتمل قد يكون بين 8 سبتمبر/أيلول و20 أكتوبر/تشرين الأول المقبلين.

وكان مشروع القانون قد اجتاز القراءة التمهيدية قبل نحو أسبوع ونصف، بعدما حظي بتأييد واسع داخل الكنيست، حيث صوّت لصالحه 110 أعضاء من دون أي معارضة.

وفي سياق متصل، أكد سكرتير الحكومة الإسرائيلية، يوسي فوكس، خلال جلسة للجنة الخارجية والأمن ناقشت مشروع قانون التجنيد، أن الحكومة لا تزال تعتزم المضي قدماً في إقرار القانون، مشيراً إلى أنها تسعى لاستكمال الإجراءات التشريعية اللازمة وصولاً إلى التصويت عليه بالقراءتين الثانية والثالثة في الهيئة العامة.

وأضاف فوكس أن الحكومة طلبت من رئاسة اللجنة والجهات القانونية المختصة استكمال الصيغة النهائية لمشروع القانون، معتبراً أن إقرار قانون التجنيد إلى جانب تمديد فترات الخدمة العسكرية من شأنه أن يسهم في تقليص النقص في قوام القوات النظامية وقوات الاحتياط.

وتأتي هذه التطورات في وقت تشهد فيه الساحة السياسية الإسرائيلية نقاشات مكثفة بشأن مستقبل الائتلاف الحاكم، وسط ترقب لنتائج التصويت المرتقب على مشروع حل الكنيست وما قد يترتب عليه من تداعيات سياسية وانتخابية.