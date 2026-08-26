غضب حريدي من تصريحات رئيس المحكمة العليا بشأن "الهواتف الحلال"

أثارت تصريحات رئيس المحكمة العليا الإسرائيلية إسحق عميت، التي قال فيها إن العديد من الحريديم يمتلكون هاتفين محمولين، أحدهما هاتف "كاشير" (حلال) والآخر لإجراء المكالمات، غضبًا واسعًا في كتلة "شاس" النيابية الحريدية.

ويستخدم الحريديم هواتف محمولة تُصنَّف على أنها "كاشير"، أي أجهزة خضعت لقيود تمنع أو تحدّ من الوصول إلى الإنترنت، وتطبيقات التواصل والمحتوى الذي تعتبره الحاخامات غير ملائم. ويُنظر إلى هذه الهواتف كوسيلة للحفاظ على نمط الحياة الحريدي وتجنّب التأثيرات الخارجية.

وقال عميت: "في كثير من الأحيان، يحمل الشخص الذي لديه هاتف ‘حلال‘ في جيبه، هاتفًا آخر لإجراء المكالمات في الجيب الآخر. ويقال إن نسبة كبيرة من الحريديم يمتلكون هاتفين، أحدهما حلال والآخر هاتف ذكي". وترى "شاس" أن كلمات القاضي عميت الساخرة تجاه حاملي الهواتف "الحلال" تعكس الهنجهية وانفصالًا عن شريحة واسعة من المجتمع الذي يختار تربية أبنائه في بيئة محصن وطاهر.

وقد أدلى القاضي عميت بهذه التصريحات خلال جلسة استماع تناولت قرار السماح لمحطات الإذاعة الحريدية بالبث خارج المناطق المخصصة لها قانونًا.