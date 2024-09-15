نتنياهو يهدد الحوثيين: "سيدفعون ثمنا باهضا"

تحدث رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو، اليوم (الأحد)، في مستهل جلسة الحكومة الإسرائيلية عن سقوط شظايا صاروخ حوثي قرب اللد صباح اليوم، وعن الوضع في الشمال: "الوضع القائم لن يستمر. سنفعل كل ما هو ضروري لإعادة سكاننا بأمان إلى منازلهم".

كما هدد الحوثيين في اليمن: "عليهم أن يعلموا الآن أننا سنجعلهم يدفعون ثمنا باهظا لأي محاولة للإضرار بنا. ومن يحتاج إلى تذكير – مدعو الى زيارة ميناء الحديدة"، في إشارة إلى هجوم إسرائيلي واسع النطاق ضد أهداف الحوثيين في اليمن منذ حوالي شهرين.

وأضاف "نحن في معركة متعددة الساحات ضد محور الشر الإيراني الذي يسعى لتدميرنا. وكل من يهاجمنا لن يفلت من أسلحتنا. وحماس تتعلم ذلك بالفعل في عملنا الحازم الذي سيؤدي إلى تدميرها وإطلاق سراح جميع المختطفين لدينا."

وفيما يتعلق بمنطقة الشمال، شدد نتنياهو: "لقد زرت الشمال. أنا منتبه لسكان الشمال. أتحدث معهم ومع رؤساء السلطات. أرى الضائقة، وأسمع الصرخة. الوضع الحالي لن يستمر. أنا ملتزم بهذا، والحكومة ملتزمة بهذا ولن نقبل بأقل من ذلك، سنفعل ذلك بفضل شجاعة محاربينا، ومن منطلق الوحدة داخلنا، كأمة موحدة وقفت ضد أعدائنا. لتأمين مستقبلنا".