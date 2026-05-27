حليف نتنياهو يكشف دور زوجته في المحادثات الائتلافية!

هاجم وزير البناء والإسكان السابق ورئيس حزب "يهدوت هتوراه" إسحق غولدكنوفف، في خطاب له، ما وصفه بالتمييز الممنهج ضد المجتمع الحريدي في إسرائيل، متناولًا قضايا سياسية واجتماعية مختلفة، ومستعرضًا كواليس المفاوضات الائتلافية مع رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو بشأن قانون التجنيد.

وقال غولدكنوفف إن المطلب المركزي للأحزاب الحريدية كان ضمان استمرار ترتيبات إعفاء طلاب المعاهد الدينية من الخدمة العسكرية كما كان معمولًا به سابقًا، لكنه أشار إلى أن القانون لم يُدفع فعليًا إلى الأمام، ما دفعهم لطلب "ضمانات" تحفظ الوضع القائم.

وخلال حديثه، استعرض لقاءات ومداولات مع نتنياهو، مشيرًا إلى طرح بدائل سياسية متعددة، من بينها منح منصب نائب رئيس الوزراء كجزء من التفاهمات. وأضاف: "سارة نتنياهو سمعت – ورفضت"، على حد تعبيره، موضحًا أنه في نهاية المطاف حصل على منصب وزير داخل مكتب رئيس الحكومة.

كما اتهم غولدكنوفف الحكومة بمواصلة فرض ما وصفه بـ"القيود والإجراءات المجحفة" بحق المجتمع الحريدي في مجالات التعليم والميزانيات والإسكان، معتبرًا ذلك شكلًا من أشكال التمييز المتراكم.

وفي ختام كلمته، دعا إلى تعزيز التمثيل السياسي للمجتمع الحريدي في الكنيست، مؤكدًا أنه إلى جانب الحاجة للأمن والجيش، هناك أيضًا أهمية للحفاظ على مكانة دراسة التوراة في المجتمع الإسرائيلي.