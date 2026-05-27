صحفي إسرائيلي يقاضي زميله والقاضية تتنحى من النظر في القضية!

سجّل الصحفي المختص بالشؤون القضائية في التلفزيون 12 في التلفزيون الإسرائيلي غاي بيلغ تقدماً أولياً في المواجهة القانونية التي يخوضها ضد الإعلامي ينون ماغال، بعدما قررت القاضية نافا برفرمان التنحي عن النظر في إحدى دعاوى التشهير المقامة بين الطرفين.

وبيلغ معروف بآرائه اليسارية المناهضة لرئيس الحكومة اليميني بنيامين نتنياهو، فيما مغال يعتبر من أشد مناصريه.

وبحسب ما نشرته وسائل إعلام عبرية، كان بيلغ قد رفع خلال الفترة الماضية عدة دعاوى تشهير ضد ماغال، من بينها دعوى مالية كبيرة، على خلفية تصريحات ومنشورات اتهمه فيها ماغال بنشر معلومات كاذبة والإضرار بصورة جنود الاحتياط الإسرائيليين.

كما تتعلق إحدى الدعاوى بمنشور ساخر نشره ماغال عبر منصة "إكس"، زعم فيه على سبيل السخرية أن بيلغ محتجز لدى جهاز الشاباك، وهو ما اعتبره بيلغ تشهيراً ونشراً لمعلومات مضللة بحقه.

وجاء قرار تنحي القضية بعدما تقدم بيلغ ومحاموه بطلب رسمي، أشاروا فيه إلى أن القاضية متزوجة من تساحي برفرمان، رئيس ديوان رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو، وهو اسم ورد في تغطيات صحفية قدّمها بيلغ خلال الأشهر الأخيرة.

وفي قرارها، أوضحت القاضية أنها لا ترى سبباً قانونياً مباشراً يثير شبهة انحياز، لكنها فضّلت التنحي حفاظاً على مبدأ "مظهر العدالة" وضمان ثقة الجمهور بالإجراءات القضائية.

وبناءً على القرار، أُحيل الملف إلى قاضٍ آخر لمتابعة النظر في الدعوى، فيما رُفض أيضاً طلب قدّمه ماغال لإسقاط القضية في هذه المرحلة، لتتواصل بذلك المواجهة القضائية بين الطرفين أمام المحكمة.