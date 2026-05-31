توقّع المستشار الإعلامي الأسبق لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، آفيف بوشينسكي، أن تنتهي المسيرة السياسية لنتنياهو في ظل استمرار محاكمته الجارية، مرجّحاً أنه "سيجد طريقه للخروج من النظام السياسي".

وقال بوشينسكي إن المشهد السياسي في إسرائيل يشهد حالة من الجمود، وإن نتنياهو قد لا يواصل طريقه السياسي بسبب الملفات القضائية المرفوعة ضده، مضيفاً أن هناك "تعادلا عدديا بين معسكر نتنياهو والمعسكر المناوئ له، يمنع الحسم".

واستدرك بأن احتمال بقاء نتنياهو في منصبه قد يرتبط فقط بحدوث تطور إقليمي كبير، مثل مواجهة أو انهيار النظام في إيران، في إشارة إلى سيناريوات غير اعتيادية قد تعيد تشكيل المشهد السياسي في إسرائيل والمنطقة. وأضاف بوشينسكي أن نتنياهو، رغم استمراره في الحياة السياسية لسنوات طويلة، لم يكن يتوقع أن يبقى في الحكم لهذه المدة، مشيراً إلى أنه كان يرى في مرحلة ما أن رئاسة الحكومة يجب أن تكون لفترة محدودة فقط.

كما أشاد بقدرات نتنياهو السياسية، واصفاً إياه بأنه "أحد أذكى السياسيين وأكثرهم براعة في إدارة الحملات الانتخابية"، مستذكراً حملته الشهيرة عام 1999 وخطابه المعروف في ذلك الوقت. وأشار أيضاً إلى أن أسلوب نتنياهو يتميز بالقدرة على مخاطبة مختلف الجماهير وإرضاء أطراف متعددة، معتبراً أن هذه السمة ساعدته على البقاء في المشهد السياسي لفترة طويلة.