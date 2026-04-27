تأسيس حزب "معًا" يغيّر ميزان القوى ليس فقط في الاستطلاعات، بل أيضًا في سوق المراهنات العالمي وفي النقاش العام، حيث يتحوّل نفتالي بينيت لأول مرة إلى المرشح الأوفر حظًا لرئاسة الحكومة متفوقًا على بنيامين نتنياهو. تحليل بيانات الشبكة يكشف عن استقطاب حاد بين الأمل بتغيير الحكم وبين حملة معارضة شديدة من مؤيدي الائتلاف.

لأول مرة، نفتالي بينيت يتجاوز بنيامين نتنياهو في فرصه لتولي رئاسة الحكومة في سوق المراهنات الدولية Polymarket، حيث يتصدر حالياً بنسبة دعم تبلغ 46% مقابل 38% لنتنياهو، بحسب المعطيات حتى صباح اليوم (الاثنين). تأتي هذه المعطيات الدراماتيكية بعد ساعات قليلة من إعلان الاتحاد بين بينيت ويائير لابيد، خطوة أدت إلى انفجار في النقاش الرقمي مع أكثر من 236 ألف تفاعل على شبكات التواصل الاجتماعي.

تحليل بيانات شركة SCOOPER، التي ترصد حوارات المتصفحين، يظهر أن السردية المركزية على الشبكة (38% من النقاش) تُعرّف الاتحاد كـ"زلزال" يخلق بنية تحتية واقعية لتغيير الحكم.

معظم المتصفحين الذين يُعرَفون مع معسكر المركز-اليسار يبدون تفاؤلًا حذرًا، حيث أن المزاج السائد بين هذه المجموعة إيجابي في معظمه ويبلغ 68%. ومع ذلك، حوالي 12% من المعلقين، بينهم محللون سياسيون، يبدون تشككًا ويتساءلون عما إذا كان هذا التحالف سينجح فعلاً في جذب أصوات جديدة من معسكر اليمين أم أن الحديث يدور فقط عن إعادة ترتيب الأصوات القائمة.

من جانبها، رد الائتلاف بنمط هجوم عدواني ومنسق، يشكل حوالي خمس مجمل الخطاب على الشبكة. الرسالة المركزية التي ينشرها السياسيون وأنصار الليكود تتركز على "عودة تحالف الإخوان المسلمين"، وهو مصطلح يُطلق على حكومة التغيير التي تشكلت في عام 2021 في ظروف مشابهة.

المزاج في هذه المجموعة سلبي للغاية ويبلغ 88%، مع محاولة لتصوير بينيت على أنه توجه مرة أخرى نحو "اليسار المتطرف". من جهة أخرى، رد متصفحو المعارضة بسخرية على هذه الهجمات، مدعين أن قوة رد الفعل تدل على الضغوط السائدة في صفوف الحكومة.

شخصية يائير لابيد تقف في مركز حوالي ربع النقاش, مع كشف خلاف داخلي في معسكره. في حين أن مؤيديه يمدحون قراره بالتنازل عن المركزين الأول والثاني كـ"عمل وطني وخالٍ من الأنا"، يصفه منتقدوه من اليمين واليسار بأنه اعتراف بفشل قيادي ومحاولة للبقاء السياسي الأخيرة. لابيد يُنظر إليه بشكل إيجابي من قبل 45% من المعلقين بعد الخطوة، مقابل 40% يوجهون إليه انتقاداً حاداً.