غانتس يكشف للمرة الأولى عن السرّ الذي أخفاه لسنوات

في لحظة شخصية نادرة بعيدًا عن الخطاب السياسي، كشف قطب المعارضة رئيس كتلة "همحني همملختي" النيابية في الكنيست بيني غانتس للمرة الأولى عن مواجهة عائلته مع مرض الزهايمر الذي تعاني منه زوجته ريفيتال، وذلك خلال مقابلة تلفزيونية تُبث هذا الأسبوع في إسرائيل.

وقال غانتس، مستعيدًا لحظة تلقي التشخيص: "كنا نجلس في المكتب، ثم قيل لنا إن الحديث يدور عن الزهايمر "، مضيفًا عندما سُئل عن معنى الفقد التدريجي للشخص الأقرب إليه: "هذه ليست وداعًا… هذه المرأة الجميلة ما زالت هنا".