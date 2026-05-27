استنفار في إسرائيل بعد اختراق "خطير" ومخاوف من رسائل تثير الذعر

شهدت إسرائيل خلال الساعات الأخيرة حالة استنفار داخل شركة الكهرباء الحكومية، بعد اختراق الحسابات الشخصية لرئيس الشركة دورون اربيلي على مواقع التواصل الاجتماعي.

وذكرت تقارير إسرائيلية أن الاختراق نُفذ، على ما يبدو، عبر هاتفه المحمول الشخصي، ما أثار مخاوف من احتمال نشر رسائل باسمه قد تُحدث بلبلة أو تثير حالة هلع لدى الجمهور، خصوصًا في ظل حساسية قطاع الكهرباء باعتباره من البنى التحتية الحيوية في البلاد.

وعقب الحادث، أعلنت الشركة حالة طوارئ داخلية، وأشركت الجهات الأمنية والرقابية في معالجة القضية. وبعد نحو يومين من المتابعة، أكدت الشركة أن الحادث بات تحت السيطرة الكاملة.

وشددت شركة الكهرباء على أن أي بلاغ رسمي للجمهور يصدر فقط عبر وسائل الإعلام الرسمية وموقع الشركة الإلكتروني، وليس عبر الحسابات الشخصية للمسؤولين. وحتى الآن لم تُعلن رسميًا هوية الجهة التي تقف وراء الهجوم الإلكتروني.