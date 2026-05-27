بن كسبيت يهاجم نتنياهو: "أمن إسرائيل بيد المندوب السامي ترامب"

في مقال تحليلي نشره الكاتب الإسرائيلي بن كسبيت في صحيفة "معاريف"، قدّم قراءة نقدية حادة لمسار إدارة الأمن والسياسة الخارجية الإسرائيلية في ظل الحكومة الحالية، معتبراً أن "الاستقلال الأمني لإسرائيل" الذي شكّل تاريخياً أحد أعمدة عقيدتها العسكرية، لم يعد قائماً كما في السابق.

وقال كسبيت إن إسرائيل باتت، في أكثر من جبهة مفتوحة، تنتظر ما وصفه بـ"موافقة واشنطن" قبل اتخاذ قراراتها العسكرية، مضيفاً أن "الأمن القومي لم يعد بالكامل بيد إسرائيل"، بل بات مرتبطاً بالموقف الأميركي.

وفي سياق حديثه عن العلاقة بين رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو والرئيس الأميركي دونالد ترامب، استخدم الكاتب تعبيراً لافتاً حين وصف ترامب بـ"المندوب السامي في واشنطن"، في إشارة إلى حجم التأثير الأميركي على القرارات الأمنية الإسرائيلية، وفق تحليله.

ويضيف كسبيت أن هذا الواقع انعكس على إدارة الحرب في أكثر من جبهة، من بينها غزة ولبنان وإيران، حيث يرى أن هامش الحركة الإسرائيلي بات محدوداً، وأن بعض القرارات الحاسمة لم تعد تُتخذ بشكل مستقل كما في الماضي.

كما يحمّل الكاتب نتنياهو مسؤولية هذا التحول، معتبراً أن طريقة إدارة الملفات الاستراتيجية، خصوصاً في العلاقة مع الولايات المتحدة، أدت إلى تقليص قدرة إسرائيل على التحرك العسكري والسياسي بحرية.

ويخلص المقال إلى أن الأزمة، بحسب وجهة نظره، لا تتعلق فقط بالعمليات العسكرية، بل أيضاً بـ"فشل في التنفيذ ورؤية استراتيجية أدت إلى فقدان جزء من الاستقلال الأمني التقليدي لإسرائيل".