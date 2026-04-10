استطلاع i24NEWS: أيزنكوت يحقق مفاجأة غير متوقعة، جانتس ولابيد ينهاران

الائتلاف اليميني يستقر اليوم (الخميس) على أغلبية مستقرة من 64 مقعدًا، وهو معطى يمنح رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو شبكة أمان سياسية واسعة، وذلك وفقًا لمعطيات استطلاع "ديركت بولس" الذي اجري لصالح i24NEWS.

حزب الليكود يرتفع إلى 32 مقاعد، أحزاب المركز القديمة. حزب "يش عتيد" برئاسة يائير لابيد وحزب "أزرق أبيض" برئاسة بيني غانتس لا يتجاوزان نسبة الحسم، مع 2.7% و1.8% من الأصوات على التوالي.

تكتل المعارضة يُعاد بناؤه حول قوى جديدة: حزب "ييشر" بزعامة جادي أيزنكوت يصبح ثاني أكبر حزب في إسرائيل مع 14 مقعدًا، وحزب "بينيت 2026" يفوز بـ11 مقعدًا.

داخل كتلة الائتلاف، تحافظ الأحزاب الحريدية والدينية على استقرار يساهم في هيكل الكتلة. شاس تحصل على 10 مقاعد، يهدوت هتوراة تحصل على 9 مقاعد، وعوتسما يهوديت تحصل على 9 مقاعد إضافية. حزب الصهيونية الدينية يجتاز نسبة الحسم ويحصل على 4 مقاعد. بالمجمل، الكتلة الائتلافية الحالية تصل إلى 64 مقعداً.

في الجانب الآخر من الخريطة، المعارضة المتوقعة تشمل حزب "يشير" (14)، بينيت 2026 (11)، إسرائيل بيتنا (10) والديمقراطيين (10). الأحزاب العربية تحافظ على قوتها حيث تحصل القائمة العربية الموحدة على 7 مقاعد والحبهة-العربية للتغيير على 4 مقاعد. أحزاب "الاحتياط" (1.2%) والتحمع (2.3%) تبقى خارج الكنيست مثل أحزاب الوسط.

تم جمع العينة وإعدادها من قبل شركة دايركت بولسبرئاسة تسوريئل شارون لصالح قناة i24NEWS، بتاريخ 9 أبريل 2026، من خلال نظام رقمي مدمج مع لجنة استبيان، بين 532 مشاركين بالغين (18+) يشكلون عينة تمثيلية للسكان العامين في إسرائيل. هامش الخطأ الإحصائي هو ±4.2% باحتمالية 95%.