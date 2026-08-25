المخابرات الإسرائيلية تنضم إلى البحث عن طفلة مختفية من الطائفة الإثيوبية

التقى رئيس الدولة الإسرائيلي إسحق هرتسوغ اليوم الثلاثاء بعائلة الطفلة من الطائفة الاثيوبية هيمنوت كساو، التي اختفت منذ حوالي عامين ونصف.

وكشف هرتسوغ أن جهاز الأمن العام (الشاباك) قد انضم إلى البحث عنها بناءً على طلب الشرطة الإسرائيلية. وقال هرتسوغ:" قبل هذه المحادثة، هذا الاجتماع، اتصلت وتحدثت مع رئيس جهاز الأمن العام الإسرائيلي (الشاباك)، وأخبرني وأكد لي أن الشاباك قد دخل الى الصورة. في الآونة الأخيرة، بعد توجه الشرطة الإسرائيلية، انخرط الشاباك لفترة طويلة، ويبذل كل ما في وسعه للمساهمة بكل طريقة ممكنة في تحديد موقع هيمنوت".

واكدت الشاباك لاحقا أنه يُساعد الشرطة في التحقيق في اختفاء الفتاة. وجاء في البيان أن هذه المساعدة جاءت بناءً على طلب من مسؤولي الشرطة، وبعد التشاور والحصول على موافقة جميع الجهات المعنية. ونظرًا لأن التحقيق لا يزال جاريًا، فإنه من غير الممكن تقديم تفاصيل حول طبيعة الإجراءات التي يتخذها الشاباك ونطاق المساعدة المُقدمة.