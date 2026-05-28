أميركا أولا؟ مطار بن غوريون يمنح الأولوية للجيش الأميركي

توقع شارون كِدمي، المدير العام لسلطة المطارات الإسرائيلية، إلغاء رحلات ما لا يقل عن مليوني إسرائيلي خلال فصل الصيف وهو موسم رحلات الاستجمام، وذلك بسبب اضطرار مطار بن غوريون الدولي لتخصيص 70% من عملياته لتقديم الخدمات للجيش الأميركي.

وقال كِدمي:" إذا لم يتغير الوضع خلال الصيف، فلن يتمكن ما بين مليونين إلى ثلاثة ملايين مسافر من السفر". وفي رد على سؤال كم يبلغ العدد الإجمالي للمسافرين أجاب:" كنا قد خططنا لاستقبال 18 مليون مسافر خلال العام، بعد أن انخفض العدد من 22 مليونًا بسبب الحرب. أما الآن، فلن نتجاوز 15 مليون مسافر". وأشار كدمي إلى أن سلطة المطارات الإسرائيلية تتكبد خسائر مالية فادحة، قائلا: "نفترض أن السلطة خسرت أكثر من 17 مليون شيكل من الإيرادات خلال الشهرين الماضيين".

وخلص قائلا:" إذا استمر الوضع على ما هو عليه، ستتكبد السلطة خسائر بمليارات الشواكل، بالطبع، هذا ليس من ميزانية الدولة. نحن لا نعتمد على ميزانية الدولة، بل سندفعها بأنفسنا. سننفق أموالًا طائلة".