يتواصل التعاون بين كتلة آيزنكوت والأحزاب العربية: فقد أقرّت الهيئة العامة للكنيست خلال الليلة الماضية (بين الاثنين والثلاثاء) اقتراح اللجنة المُنظِّمة بشأن تشكيل لجان خاصة. وأُقرّت التوصية، وفقًا للمادة 108 من النظام الداخلي للكنيست، بتأييد 55 عضوًا في الكنيست ومعارضة 36 عضوًا.

كما ذُكر، ستُعنى اللجنة الأولى التي تمت المصادقة عليها بالقضاء على الجريمة والعنف في المجتمع العربي. وسيرأسها عضو الكنيست منصور عباس، وستضم 13 عضوًا في الكنيست. وستُعنى لجنة أخرى بالمساواة الاجتماعية والاقتصادية، وسيرأسها عضو الكنيست يوسف جبارين، وستضم هي أيضًا 13 عضوًا في الكنيست.

ستتولى اللجنة الثالثة مراقبة تنفيذ قانون الملاحقة القضائية بشأن أحداث هجوم السابع من أكتوبر. وستترأسها عضوة الكنيست يوليا مالينوفسكي، وستضم 13 عضوًا في الكنيست. أما اللجنة الأخرى فهي اللجنة الخاصة لمراقبة تعزيز النقب والجليل، وسيرأسها عضو الكنيست نوعام تيبون، وستضم 13 عضوًا في الكنيست.

في غضون ذلك، كتب رئيس حزب الديمقراطيين، عضو الكنيست يائير غولان، على حسابه في منصة X: «يمكن استبدال نتنياهو غدًا. وتتواصل التشريعات الرامية إلى إلغاء الانقلاب على نظام الحكم. وسنطرح هذا الأسبوع أيضًا قانون التعذر عن أداء المهام وقانون تحديد مدة ولاية رئيس الحكومة. أنا فخور بزملائي في حزب الديمقراطيين الذين يرأسون اللجان التي ستدفع بهذه التشريعات المهمة قدمًا. ليس لدى نتنياهو تفويض لمواصلة إدارة الدولة.

لقد فشل في كل مجال. والآن يجب زيادة الضغط وإخراجه من مكتب رئيس الحكومة. كل ما نحتاج إليه هو الشجاعة والمرونة. تخلّوا عن مواقفكم المتصلبة. ليس هذا وقت الإنذارات النهائية، بل وقت القيادة. الخطوات الجريئة والسريعة ستنقذ إسرائيل. أدعو مواطني إسرائيل إلى تخيّل حكومة تضم، بدلًا من نتنياهو وبن غفير وميري ريغيف وقرعي ويريف ليفين، كلاً من آيزنكوت وفركاش هكوهين وبينيت وترنر وليبرمان وفورر ومنصور وسيغالوفيتش ولزيمي وكاريف ورايتن وأنا. ماذا ننتظر؟ إنقاذ إسرائيل في متناول اليد».

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يُذكر أن هذا ليس التعاون الأول بين كتلة آيزنكوت والأحزاب العربية. فقد عملوا معًا، من بين أمور أخرى، على إقرار تشكيلة اللجنة المُنظِّمة، وفقًا لاقتراح عضو الكنيست روعي فولكمان. وأيّد الاقتراح 63 عضوًا في الكنيست، مقابل معارضة 50 عضوًا.

بعد عدة أيام، انتخب الكنيست عضو الكنيست متان كهانا رئيسًا له، بأغلبية 66 صوتًا، من بينهم أعضاء الكنيست من الأحزاب العربية.

رئيس الكنيست الجديد، متان كاهانا، في خطابه الأول: «الكنيست الإسرائيلي هو بيت جميع مواطني دولة إسرائيل، وأنوي أن أكون رئيسًا للجميع. أتولى الآن منصب رئيس الكنيست الإسرائيلي بخشوع وهيبة. منذ دخولي الحياة السياسية، جعلت قيمة احترام مؤسسات الدولة مبدأً أساسيًا لي. آمل أن تعمل الحكومة التي ستتشكل على إجراء الإصلاح المطلوب في منظومة الضوابط والتوازنات بين سلطات الحكم الثلاث، وأن تفعل ذلك بتوافق واسع. وحتى يحدث ذلك، وطالما بقيت رئيسًا للكنيست، سيمتثل الكنيست الإسرائيلي لأحكام المحكمة دون منازع».