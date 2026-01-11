قطر غيت | التحقيق مع رئيس مكتب نتنياهو السابق برفرمان في قضية "الوثائق السرية"

خضع رئيس مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، تسحي برفرمان، اليوم الأحد، للتحقيق في وحدة لاهاب 433، وذلك بشبهة عرقلة مجريات التحقيق. واستمر التحقيق حوالي 12 ساعة، عقبها تم إبعاد برفرمان عن مكتبه لمدة 15 يومًا.

وخلال التحقيق، جرى مواجهة برفرمان مع إلي فلدشتاين، الذي سبق أن أدلى بمزاعم ضده في مقابلة تلفزيونية. كما قامت الشرطة بالتحقيق مع فلدشتاين أيضًا، وأجرت مواجهة رسمية بين الطرفين. ولم يُعتقل برفرمان بعد التحقيق، لعدم وجود سبب قانوني للاعتقال، بينما شمل الإجراء حظرًا مؤقتًا على مغادرته البلاد وقيودًا على التواصل مع ديوان رئيس الحكومة الإسرائيلية وأطراف التحقيق.

وصرح محاميه، جاك حان، أن برفرمان أجاب على جميع أسئلة المحققين ونفى تمامًا المزاعم التي أدلى بها فلدشتاين، معربًا عن ثقته بأن الجهات المختصة ستثبت عدم صحتها بعد انتهاء التحقيق.

يأتي التحقيق في سياق المزاعم المتعلقة بمقابلة ليلية بين برفرمان وفلدشتاين، والتي أُشير فيها إلى محاولة التدخل في تحقيق أمني حساس مرتبط بديوان رئيس الحكومة، وما يُعرف بـ "قضية الوثائق السرية"، إلى جانب تسريب وثيقة سرية لصحيفة "بيلد " الألمانية.