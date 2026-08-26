أبدى رئيس هيئة الأركان العامة للجيش الإسرائيلي، الفريق إيال زمير غضبه الشديد إزاء تصرف عضو الكنيست تسفي سوكوت (كتلة الصهيونية المتدينة النيابية- اقصى اليمين المتشدد)، الذي قام أمس الثلاثاء بتدمير نصب تذكاري في قرية مادما الفلسطينية.

وقرر الجيش الإسرائيلي عدم الموافقة بصورة مطلقة على جولات لأعضاء الكنيست في المستقبل القريب إلى الضفة الغربية، خشية أن تكون بعضها على الأقل لأغراض سياسية على حساب العمليات العسكرية. ونفى سوكوت نفسه أمس مزاعم تجاوزه للقانون، قائلاً إنه لم يتصرف إلا بعد تجاهل الجيش الإسرائيلي لطلبه.

واضاف:" أرسلتُ برقية وصورتُ مقطع فيديو عند مدخل القرية قبل أسبوعين، وأجلتُ الزيارة أسبوعًا بعد أسبوع، ظنًا مني أن الجيش الإسرائيلي سيهدمه خلال هذه الفترة، لكنهم لم يردوا عليّ إطلاقًا". وأضاف:" كان يكفي دقيقتان من العمل بالجرافة لتنتهي المسألة".