فضيحة جنسية تهز الجيش الإسرائيلي: الاشتباه بتحرش قائد كتيبة بضابطة تحت إمرته

يُشتبه في قيام قائد كتيبة قتالية بالجيش الإسرائيلي، برتبة مقدم، بالتحرش الجنسي بضابطة في الخدمة النظامية كانت تحت إمرته.

وقدمت الضابطة شكوى إلى لجنة مكافحة التحرش الجنسي بالجيش، واستُدعي قائد الكتيبة للتحقيق. وتضمن التحرش المزعوم العديد من الرسائل ذات الطابع الجنسي عبر تطبيق واتساب. كما تم التحقيق في شبهة لمس جسد الضابطة.

ويُشتبه في أن القائدة المسؤولة عن التعامل مع حالات التحرش الجنسي في الجيش حاولت إقناع الضابطة بعدم تقديم الشكوى، بل وحتى حذف المراسلات مع قائد الكتيبة بحجة أن لديه عائلة. ويدعي جنود في الكتيبة أن كبار القادة في اللواء على علم بادعاءات الجندية، لكن من غير الواضح ما إذا كانوا قد اتخذوا أي إجراءات.

وكجزء من التحقيق، فحصت لجنة مكافحة التحرش الجنسي أيضًا معلومات تتعلق بجندية أخرى خدمت في نفس بيئة الضابط. وصرح الناطق بلسان الجيش الإسرائيلي بأنه في نهاية التحقيق، سيتم فحص النتائج من قبل مكتب المدعي العسكري.