تصعيد جديد.. يائير غولان يهدد سارة نتنياهو بدعوى قضائية بـ2.5 مليون شيكل

بعث رئيس حزب الديمقراطيين، اللواء (احتياط) يائير جولان، اليوم (الثلاثاء) رسالة إنذار قبل اتخاذ إجراءات قانونية بتهمة التشهير ضد زوجة رئيس الحكومة الإسرائيلي، سارة نتنياهو.

تم إرسال الرسالة في أعقاب مقابلة أجرتها نتنياهو مع القناة 14 مساء أمس، حيث ألمحت أن غولان كان على علم مسبق بهجوم 7 أكتوبر، قبل رئيس الوزراء نفسه: "أنت رجل عسكري برتبة عالية جدًا، وتدّعي أنك كنت مقاتلًا في 7 أكتوبر، وفي الصباح الباكر كنت هناك بالفعل مرتديًا ومستعدًا، في ساعة مبكرة جدًا، عندما لم يكن الآخرون يعلمون، مثل رئيس الوزراء". وفي المقابلة أيضًا رفضت نتنياهو أن تعلن بأنه لم تكن هناك "خيانة من الداخل" في 7 أكتوبر.

بحسب رسالة الإنذار التي أرسلها المحامون جيورا إردينست، وألموغ جيل-أور، وجوردان شوهات من مكتب إي بي إن للمحاماة، يُطلب من نتنياهو تقديم اعتذار علني لا لبس فيه خلال 24 ساعة، وتنسيق دفع تعويض مالي يُحوّل بالكامل كتبرع لضحايا حزب نوفا. وفي حال عدم امتثالها، ستُرفع ضدها دعوى قضائية بمبلغ لا يقل عن 2.5 مليون شيكل.

نص الاعتذار المطلوب: "أتراجع عن التصريحات التي أدليت بها في المقابلة على القناة 14 بخصوص السيد يائير جولان، والتي لم تكن سوى أكاذيب لا أساس لها من الصحة. السيد جولان خرج في السابع من أكتوبر إلى منطقة غلاف غزة وهو يحمل سلاحه فقط، وعرّض نفسه للخطر وأنقذ شبانًا من حفلة النوفا. السيد جولان، مثل جميع مواطني إسرائيل، علم بهجوم حماس عند سماع صافرات الإنذار الأولى في الساعة 6:29 صباحًا يوم السابع من أكتوبر، وبناءً على ذلك قرر القيام بالفعل وخرج إلى الميدان".

الرسالة تفصّل تسلسل الأحداث: حسب الادعاء، علم جولان عن الهجوم فقط عند سماع صفارات الإنذار في الساعة 06:29، خرج من منزله بسيارته الخاصة إلى مقر قيادة الجبهة الداخلية، حيث تسلح ببندقية هجومية وتوجه إلى منطقة غلاف غزة. خلال ذلك الصباح، ووفقًا للرسالة، دخل جولان مرارًا وتكرارًا إلى المنطقة التي هرب إليها الشبان من الحفلة، وخاطر بحياته لينقذ ستة منهم.

يشير المحامون في الرسالة إلى أن أقوال نتنياهو هي "أقوال افتراء وتشهير وكذب" تحاول تصوير جولان كـ"شريك في عمل خيانة"، وتشكل محاولة محسوبة للمساس بسمعته الجيدة عشية الانتخابات. ويضيفون: "موكلنا لن يسمح بمحاولة محو بطولة جنود الجيش الإسرائيلي، أعضاء فرق الاستنفار، المواطنين والمتطوعين من خلال إعادة كتابة التاريخ".

قال جولان: "هم يحاولون إعادة كتابة أحداث السابع من أكتوبر لكي يمحوا مسؤولية نتنياهو عن أكبر فشل في تاريخ الدولة. لهذا السبب يحاولون تحويل أولئك الذين وقفوا للدفاع عن الدولة إلى خونة، وأولئك الذين موّلوا حماس وتخلوا عن الأمن إلى ضحايا. هذه ليست هجمة ضدي فقط، بل هي هجمة على جمهور كامل من المقاتلين، المتطوعين والمواطنين الذين وقفوا عندما انهارت حكومة نتنياهو. سنقيم لجنة تحقيق رسمية، وسنبحث عن الحقيقة ونجد المسؤولين عن هذا الفشل".

نذكر أن حزب الديمقراطيين قد رد بالفعل مساء أمس على المقابلة: "ندين بشدة تصريحات الافتراء والكذب التي أدلت بها سارة نتنياهو. نشر المؤامرات ضد اللواء يائير غولان وتشويه بطولته في السابع من أكتوبر هو تجاوز خط أحمر يقترب من الجنون. عندما كان نتنياهو يسرع لوضع المكياج والبحث عن أعذار، هاجم يائير غولان وأنقذ أرواحًا".