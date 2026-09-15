الجيش الإسرائيلي يحقق في تسريب مواد لفيلم "نازا".. ويطلب مساعدة الشاباك

ضجة فيلم نازا: فتح الجيش الإسرائيلي تحقيقاً حول تسريب المواد لفيلم يوفال أبراهام وراحيل شور - وتوجهوا إلى الشاباك بطلب المساعدة في التحقيق، هذا ما نشره هذا المساء المحلل العسكري في القناة العبرية يوسي يهوشوع.

في الساعات الأربع والعشرين الأخيرة، توجه مسؤولون كبار في الجيش الإسرائيلي إلى الشاباك، ويبدو أنهم يفهمون أنه من بين الـ24 من الأشخاص الذين تمت مقابلتهم في الفيلم كان هناك أيضًا مدنيون. في الشاباك أجابوا بأنهم ينتظرون توجهًا رسميًا من الجيش الإسرائيلي. لهذا الغرض، هناك حاجة لتوجيه من المدعي العسكري العام، والذي لن يأتي إلا بعد موافقة المستشارة القضائية للحكومة. بعد الحصول على الموافقات اللازمة، وعلى ما يبدو بسبب التقديرات بأن مدنيين متورطون أيضًا في الفيلم، سيصل التوجه إلى الشاباك – وسوف يجيب الشاباك بالإيجاب.

كما هو معلوم، "نازا" (ضرر جانبي)، الفيلم الوثائقي ليؤفال أفراهام وراحيل شور (من منتجي "لا وطن آخر")، أثار غضبًا إسرائيليا بعدما فاز في نهاية الأسبوع بجائزة لجنة التحكيم في مهرجان البندقية السينمائي. الفيلم، الذي يعرض شهادات 24 ضابطًا من الجيش الإسرائيلي يصفون إجراءات وأنظمة يدّعون أنها تُستخدم للإضرار بالمدنيين في غزة، استُقبل في عرضه الأول بتصفيق حار وقوفًا استمر حوالي 25 دقيقة – وهو رقم قياسي جديد في المهرجان.

على خلفية الأحداث، عقد رئيس هيئة الأركان إيال زمير يوم أمس مشاورات أمنية وقيادية واسعة بمشاركة نائبه تمير يدعي، رئيس شعبة العمليات، المدعي العسكري العام، قائد سلاح الجو، قائد وحدة 8200، والمتحدث باسم الجيش الإسرائيلي. في ختام الجلسة وجّه رئيس الأركان باتخاذ سلسلة من الخطوات:

• إنشاء فريق من منظمات متعددة بقيادة رئيس شعبة التخطيط لصياغة أدوات للتعامل مع ادعاءات كاذبة ضد الجيش الإسرائيلي وجنوده.

• توجيه المدعي العسكري العام لدراسة اتخاذ إجراءات قانونية ضد الفيلم والجهات المعنية به بسبب نشر ادعاءات وصفت بأنها كاذبة وتداعياتها على أمن الدولة والجنود.

• دراسة جوانب أمن المعلومات والتحقيق مع المتورطين المحتملين في تسريب مواد سرية استُخدمت في إنتاج الفيلم.