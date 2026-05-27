سجال داخل المعارضة الإسرائيلية بشأن الأحزاب الحريدية وغولان ينفي الخبر

تجدّد الجدل داخل صفوف المعارضة في إسرائيل بعد تصريحات لرئيس حزب الديمقراطيين اليساري يائير غولان فُهم منها استعداده للتعاون مع الأحزاب الحريدية لإسقاط حكومة بنيامين نتنياهو، ما أثار ردود فعل سياسية واسعة. والمطلب الأساسي لأحزاب الحريديم تاريخيا وتقليديا تتعلق بتقديم تنازلات من الحكومة في تجنيد شبابهم في الخدمة العسكرية، وهو أمر يصعب على جمهور المعارضة تقبله.

كما كان أمرا مشابها مع رئيس حزب "يشار!" قائد هيئة الأركان العامة الأسبق غادي آيزينكوت. وعاد غولان نائب قائد هيئة الأركان الأسبق، ليصدر توضيحًا أكد فيه أن الأحزاب الحريدية "خارج أي ائتلاف مستقبلي"، مشددًا على رفضه تقديم تنازلات في ملف تجنيد الحريديم خلال الحرب.

وفجّر التوضيح خلافًا علنيًا بين قادة المعارضة، إذ هاجمه نفتالي بنيت ويائير لبيد مؤكدَين رفض أي "صفقات سياسية" تتعلق بالإعفاء من الخدمة العسكرية، بينما اتهمت أطراف في الائتلاف المعارضة بمحاولة استغلال الملف لتحقيق مكاسب انتخابية مع اقتراب انتخابات الكنيست 2026.