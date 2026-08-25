تحديد موقع سفينة ألتنا: قال وزير التراث عميخاي إلياهو (من اقصى اليمين الإسرائيلي المتشدد) إن الدرس المستفاد من القضية، هو ضرورة تجنب الحرب الأهلية، وهو لا يزال صحيحا حتى اليوم.

ورفض إلياهو الادعاء بأن رئيس حزبه، وزير الامن القومي، إيتمار بن غفير كان يحرض على حرب أهلية عندما أزال شعار سيارة رئيس الوزراء رابين قبل نحو شهر من اغتياله، وهدد بالوصول إليه أيضاً: "لا يمكن مقارنة فعل ايتمار عندما كان مراهقا عندما أزال شعار سيارة، بدعوة رئيس المحكمة العليا، أو رئيس جهاز الأمن العام (الشاباك)، إلى حرب أهلية، فهم ليسوا فتىً في الثامنة عشرة من عمره. بل كانوا رؤساء الأجهزة الأمنية والقضائية. في نهاية المطاف، من اتخذ قرارا بعدم إشعال حرب أهلية في اعقاب التلينا هو منظمات الايتسل والليحي، والمسؤولية تقع على عاتقنا جميعاً، يميناً ويساراً".

والتلينا هي سفينة اسلحة استقدمتها منظمات عسكرية يهودية ابان قيام الدولة منتهكة قرار الدولة الوليدة، حيث ضربها الجيش الإسرائيلي المتشكل حديثا. وبرز القضية ازاحة منطق المنظمات وترسيخ منطق الدولة في إسرائيل، لكن المتنفذ آنذاك بالحكم كان اليسار، فيما انتمى الايتسيل والليحي الى اليمين.