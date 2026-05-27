تحذير من واشنطن لإسرائيل: حكومة جديدة تضم بن غفير قد تدهور العلاقات الثنائية

تتزايد التحذيرات الأميركية لإسرائيل من تدهور غير مسبوق في العلاقات مع الولايات المتحدة، وسط مؤشرات على تراجع الدعم الأميركي التقليدي لإسرائيل داخل الحزبين الديمقراطي والجمهوري.

ونقلت وسائل إعلام إسرائيلية عن الباحث الأميركي دافيد ماكوفسكي قوله إن تشكيل حكومة إسرائيلية جديدة تضم أقصى اليمين: إيتمار بن غفير وبتسلئيل سموتريتش قد "يُلحق ضررًا بالغًا" بالعلاقة مع واشنطن.

ويأتي ذلك في وقت تتسع فيه الانتقادات لإسرائيل داخل الأوساط السياسية الأميركية، بالتزامن مع تراجع التأييد الشعبي لها، خصوصًا بين الشباب والديمقراطيين، بينما يرى مراقبون في إسرائيل أن مستقبل العلاقة مع الولايات المتحدة بات مرتبطًا أيضًا بشكل الحكومة التي ستتشكل بعد انتخابات 2026.