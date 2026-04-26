الحكومة الإسرائيلية تعيّن تسيفي حوتوفلي رئيسة لهيئة الدعاية الرسمية

وافقت الحكومة اليوم (الأحد) بالإجماع على تعيين تسيبي حوتوفيلي، السفيرة السابقة لإسرائيل في لندن، لمنصب رئيسة جهاز الدعاية الرسمي في مكتب رئيس الحكومة. من المتوقع أن تباشر عملها في المنصب بعد حوالي أسبوع ونصف.

يأتي التعيين بعد فترة طويلة ظل خلالها أحد أكثر المناصب حساسية في المنظومة الدبلوماسية الإعلامية لإسرائيل شاغرًا، وذلك في وقت الحرب. رئيس هيئة الإعلام السابق، موشيك أفيف، أنهى مهمته في أكتوبر 2024 - ومنذ ذلك الحين عملت الهيئة بدون رئيس دائم.

حوتوفيلي، حاصلة على درجتي البكالوريوس والماجستير في الحقوق، وشغلت سلسلة من المناصب الرفيعة في الخدمة العامة، بما في ذلك: وزيرة الاستيطان، وزيرة شؤون الشتات، نائبة وزير الخارجية، وحتى الآونة الأخيرة كما ذُكر شغلت منصب سفيرة إسرائيل في بريطانيا.