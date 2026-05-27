خضع شرطي إسرائيلي من وحدة لاهاف 433 الشرطية المرموقة للتحقيق للاشتباه في تجسسه لصالح إيران وتواصله مع عميل أجنبي.

وبعد أربع ساعات من الاستجواب، أُطلق سراحه ووضع رهن الإقامة الجبرية بشروط مقيدة. وتلقى الشرطي (وهو ليس بضابط) عرض عمل عبر تطبيق تلغرام. وادعى أنه بدأ التواصل مع "الوكيل الإيراني" دون أن يدرك أنها محاولة تجنيد. ووفقًا له، فقد اعتقد أنها مهمة بريئة. وعندما طُلب منه تصوير مقاطع فيديو في أنحاء البلاد، اشتبه في أن الأمر يتعلق بعنصر إيراني، فأبلغ قادته الذين أمروه بالتوقف عن التواصل معه. والشرطي، في الأربعينيات من عمره، لم يحصل على أي لقاء مالي. ووقع الحادث قبل ستة أشهر، ولكن لم يخضع للتحقيق إلا أمس.

وتُعد وحدة "لاهاف 433" من أبرز وأقوى وحدات الشرطة الإسرائيلية، وتُعرف أحيانًا بـ"إف بي آي إسرائيل"، إذ تختص بمكافحة الجرائم الخطيرة والمنظمة، وقضايا الفساد الكبرى، والجرائم الاقتصادية.