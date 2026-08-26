نقص في تأهيل معلمي العلوم وتسرب مرتفع للمعلمين الجدد في إسرائيل

تشير بيانات دائرة الإحصاء المركزية التابعة لرئاسة الحكومة الإسرائيلية، إلى أن نحو نصف معلمي العلوم في المدارس الابتدائية غير مؤهلين لتدريس هذه المواد.

في المقابل، سُجّل تحسن في المدارس الإعدادية، حيث ارتفعت نسبة المعلمين المؤهلين لتدريس العلوم إلى 80%. وتُظهر بيانات الدائرة تسربًا ملحوظًا بين المعلمين الجدد في المواد التقنية والتطبيقية. إذ يترك ما يقارب 14% من المعلمين الجدد في مجال علوم الحاسوب المهنة بعد السنة الأولى، وترتفع نسبة التسرب إلى الربع بعد ثلاث سنوات، وتتجاوز 30% خلال خمس سنوات.

كما يترك ما يقارب 10% من معلمي الرياضيات الجدد في التعليم الابتدائي المهنة خلال عام واحد.