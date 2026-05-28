يُناقش حزب الليكود في إسرائيل خلال الأيام الأخيرة احتمال إدراج اسم لاعب كرة القدم منشيه زلكا ضمن قائمة الحزب للكنيست عبر "مقعد مضمون" في الانتخابات المقبلة.

وبحسب ما أورده موقع "والا" العبري، فإن الفكرة طُرحت ضمن نقاشات داخلية تتعلق بترتيب قائمة الحزب، في ظل مطالبات داخل الليكود بمنح عدد من "التحصينات" لمرشحين جدد. وقد تم عرض المقترح على رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو، الذي يدرس بدوره الأبعاد السياسية والشعبية للخطوة.

زلكا، وهو كابتن فريق هبوعيل حيفا/الخضيرة ويعمل أيضاً محللاً رياضياً، يُعد من الشخصيات المعروفة في الرياضة الإسرائيلية، خصوصاً بسبب خدمته المستمرة في قوات الاحتياط خلال السنوات الأخيرة، إلى جانب مسيرته الكروية. وبعد أحداث 7 أكتوبر والحرب على غزة، واصل زلكا خدمته العسكرية ضمن قوات الاحتياط، الأمر الذي عزز حضوره كرمز يجمع بين الرياضة والخدمة العسكرية في الخطاب العام الإسرائيلي.

في المقابل، يؤكد مسؤولون في الليكود أنه لم يُتخذ قرار نهائي حتى الآن، وأن طرح الاسم يأتي في إطار بحث الحزب عن وجوه عامة ذات حضور جماهيري وسيرة شخصية لافتة. أما زلكا نفسه، فقد عبّر عن اعتزازه بطرح اسمه في هذا السياق، قائلاً إنه فخور بأي دور يخدم من خلاله دولة إسرائيل، سواء في المجال الرياضي أو العسكري أو العام.