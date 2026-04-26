أعلن كل من رئيس الحكومة الإسرائيلي السابق نفتالي بينيت وزعيم المعارضة يائير لابيد عن اتفاق مبدئي لتوحيد حزبيهما في إطار سياسي مشترك، استعدادًا للانتخابات المقبلة في إسرائيل.

وجاء في بيان صادر عن بينيت أن الخطوة تمثل "بداية مسار لإصلاح إسرائيل"، عبر دمج حزب "يش عتيد" مع حزب "بينيت 2026" ضمن قائمة موحدة تهدف إلى توحيد ما وصفه بـ"معسكر التغيير" وإنهاء الخلافات الداخلية، والتركيز على تحقيق فوز انتخابي حاسم.

وبحسب الترتيبات الأولية، من المتوقع أن يتولى بينيت رئاسة الحزب الجديد، فيما سيشغل لابيد المرتبة الثانية. كما يُرتقب توجيه دعوة إلى رئيس الأركان السابق غادي آيزنكوت للانضمام إلى التحالف في مرحلة لاحقة.

ردود فعل متباينة

أثار الإعلان ردود فعل سياسية متباينة، إذ انتقد وزير الثقافة ميكي زوهار (الليكود) الخطوة، معتبرًا أنها تعكس "غياب الأيديولوجيا"، على حد تعبيره.

من جهته، هاجم وزير المالية بتسلئيل سموتريتش التحالف المرتقب، واصفًا إياه بـ"تحالف بلا هوية واضحة".

في المقابل، رحب رئيس حزب الديمقراطيين يائير غولان بالخطوة، معتبرًا أنها تعزز وحدة المعسكر المعارض، فيما عبّر آيزنكوت عن دعمه للأهداف المشتركة المتمثلة في الفوز بالانتخابات المقبلة وإحداث تغيير سياسي.

مشهد انتخابي جديد

ويرى مراقبون أن هذا التحالف قد يعيد رسم خريطة المنافسة السياسية في إسرائيل، خصوصًا في ظل محاولات توحيد صفوف المعارضة لمواجهة الأحزاب الحاكمة.