حزب "معاً" انطلق أمس (الأحد)، بعد توحيد الصفوف بين نفتالي بينيت ويائير لابيد، اللذين وجها دعوة لغادي أيزنكوت للانضمام إليهما. الساحة السياسية تشهد حالة من الاضطراب بسبب هذا التحالف، وقامت i24NEWS باستطلاع عدد المقاعد التي ستحصل عليها الحزب الجديد، ومن هو الأنسب لقيادة معسكر التغيير. بالإضافة إلى ذلك، فحص الاستطلاع أيضاً إمكانية انضمام بينيت ولابيد إلى أيزنكوت، وكانت النتائج مفاجئة.

استطلع الاستبيان أنه لو جرت الانتخابات اليوم، لأي حزب كان المستطلعون سيصوتون. في الصدارة حزب الليكود مع 33 مقعداً، يليه مباشرة الحزب الجديد لبينيت ولابيد "معاً" مع 24 مقعداً، وفي المركز الثالث حزب شاس مع 11 مقعداً.

في المكان الرابع حزب الديمقراطيين مع تسعة مقاعد، يهدوت هتوراه تحصل على ثمانية مقاعد، وكذلك حزب يشير بقيادة ايزنكوت الذي يحصل أيضاً على ثمانية مقاعد. حزب القائمة العربية الموحدة تحصل على سبعة مقاعد، عوتسما يهوديت بزعامة بن غفير مع ستة مقاعد، وكذلك يسرائيل بيتنو بزعامة أفيغدور ليبرمان.

تُختَتَم القائمة بأحزاب الصهيونية الدينية والجبهة-العربية للتغيير، حيث حصل كل واحد منها على أربعة مقاعد. حزب كاحول لافان، الاحتياطيون والحزب الاقتصادي لم يتجاوزوا نسبة الحسم.

المستفيد الرئيسي من الترشح المشترك لبينيت ولبيد مع أيزنكوت

أمس في البيان، قال بينيت ولبيد: "غادي، الباب مفتوح أمامك"، عندما دعوا غادي أيزنكوت وحزب ييشر للانضمام إليهم. الاستطلاع فحص لمن سيصوت المستطلعون في مثل هذا الوضع. معظم الأحزاب تحافظ على نفس صورة المقاعد، باستثناء أفيغدور ليبرمان - الذي يحصل على مقعدين إضافيين، ليصل إلى ثمانية.

الليكود لا يزال في الصدارة مع 33 مقعداً، بينما حزب موحد لبينيت ولبيد مع إيزنكوت سيحصل على 30 مقعداً، شاس تحافظ على 11 مقعداً، الديمقراطيون مع تسعة مقاعد، يهدوت هتوراة وإسرائيل بيتينو كل واحدة منهما مع ثمانية مقاعد. القائمة العربية الموحدة مع سبعة مقاعد، عوتسما يهوديت مع ستة مقاعد، الصهيونية الدينية مع أربعة مقاعد، وكذلك الجبهة-العربية للتغيير التي تحصل أيضاً على أربعة مقاعد. حتى في هذه الحالة، كاحول لافان، الاحتياطيون والحزب الاقتصادي لا يجتازون نسبة الحسم.

ما رأي الجمهور في صفقة ادعاء مع نتنياهو؟

كما فحص الاستطلاع، من بين المرشحين التاليين يجب أن يقود الكتلة المعارضة لنتنياهو؟ 12% اعتقدوا أن آيزنكوت مناسب لقيادة الكتلة، 37% اعتقدوا أن نفتالي بينيت مناسب، والغالبية الساحقة، 46%، اعتقدوا أن لا أحد منهم مناسب لقيادة الكتلة. 5% أجابوا أنهم لا يعرفون.

سؤال آخر تم فحصه هو ما إذا كان المُستطلَعون يؤيدون التوصل إلى صفقة ادعاء مع رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو. 30% قالوا إنهم يعارضون صفقة الادعاء، 31% قالوا إنهم يؤيدونها بشرط أن يتمكن من الاستمرار في منصب رئيس الحكومة، و34% يؤيدونها مقابل اعتزال نتنياهو الحياة السياسية. 5% أجابوا بأنهم لا يعرفون.

سؤال آخر تم فحصه هو ما هو الموضوع الأهم بالنسبة للمستطلَعين في الانتخابات القادمة. 9% أجابوا أن معالجة غلاء المعيشة هي الأهم، 29% أجابوا أن القضية الأمنية ومواجهة إيران وحزب الله هي الأهم، 29% أجابوا أن المسؤولية عن هجوم 7 أكتوبر وتشكيل لجنة تحقيق هي الأهم، 30% أجابوا أن الإصلاح في الجهاز القضائي هو الأهم، و3% أجابوا بأنهم لا يعرفون.

تم جمع العينة وإعدادها من قبل شركة دايركت بولس برئاسة تسوريئيل شارون لصالح قناة i24NEWS، بتاريخ 26-27 أبريل 2026، بواسطة نظام رقمي مدمج مع لجنة استطلاع، بين 578 شخصًا بالغًا (18+) يشكلون عينة تمثيلية للسكان العامين في إسرائيل. هامش الخطأ الإحصائي هو ±4.0% بنسبة احتمال 95%.