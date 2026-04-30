دعا نفتالي بينيت عضو الكنيست غادي أيزنكوت للانضمام إلى كتلة سياسية موحدة برئاسته وبرئاسة يائير لابيد، ويعلن أنه سيدعم اتفاقية ادعاء لرئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو مقابل اعتزاله الحياة السياسية، وذلك كما كُشف مساء الأربعاء في مقابلة خاصة مع i24NEWS.

رئيس حركة "معًا" يضع إعادة ترميم الوحدة الداخلية في إسرائيل على رأس أولوياته، مؤكداً أن الخلافات السياسية الجوهرية حُسְمت ولم تعد تشكل عائقاً للتعاون بين المعسكرات. "بينيت الذي كان في مجلس يشع (مجلس المستوطنات) ،اليوم كان سيصوّت لنا"، صرّح بينيت ردًا على سؤال حول كيفية توافق مواقفه مع التعاون مع معسكر الوسط-اليسار.

شرح بينيت أنه حسب رأيه, النقاش السياسي حول تقسيم الأرض ليس ذا صلة بالواقع الحالي: "التحدي الآن، لا توجد دولة فلسطينية مطروحة على الطاولة. يمكننا أن نسرد قصصاً، فهذا ليس مطروحاً أصلاً على الأقل للعشرين سنة القادمة. هذه القصة حُسمت تقريبًا. ولحسن حظي، لا أعتقد أنه ستقوم يوماً ما دولة فلسطينية. ما هو التحدي الحقيقي في دولة إسرائيل؟ إنه الفوضى والتفكك الداخلي. هذا يجب أن يتم بأغلبية كبيرة من كلا الجانبين".

وأضاف بينيت في المقابلة أنه "سيجلس أيضًا مع من لا يتبنون مواقفه من أجل إصلاح الدولة"، وأنه سيدعو أيضًا الليكود للانضمام إلى الحكومة تحت الخطوط الأساسية التي يضعها، لكنه لن يجلس في حكومة واحدة مع منصور عباس.

بينيت، الذي شغل منصب رئيس الوزراء الثالث عشر لدولة إسرائيل وقاد "حكومة التغيير"، يتطرق في المقابلة أيضًا لمسألة مصداقيته. وكما هو معلوم، تعرض بينيت لانتقادات حادة من اليمين بعد أن أخل بوعده الشهير في حملة الانتخابات عام 2021، بعدم الجلوس في حكومة تعتمد على أصوات أعضاء الكنيست العرب.

الدعم الصريح الذي أبداه بينيت لاتفاق صفقة ادعاء مع رئيس حزب الليكود بنيامين نتنياهو مقابل اعتزاله يمثل محاولة إضافية لإيجاد مخرج من المأزق القانوني-السياسي الذي يرافق إسرائيل في السنوات الأخيرة.