رئيس عربي يخضع للتحقيق بسبب تعدد الزوجات!

قضية تعدد الزوجات في جنوب إسرائيل: يخضع رئيس مجلس "واحة الصحراء" البدوي في النقب، سلامة أبو عديسان، للتحقيق للاشتباه في زواجه من تسع نساء، لكن رئيسة قسم مكافحة تعدد الزوجات في الشرطة الإسرائيلية، الرقيب أول إلينور داهان، تقول إن العدد على الأرجح أعلى من ذلك.

وقالت:" تشير المعلومات إلى أنه ربما يصل إلى 16 امرأة". ومن المتوقع توجيه لائحة اتهام ضد ابو عديسان قريبًا. وتُجرّم إسرائيل تعدد الزيجات لكن في الآونة الأخيرة تشدد تطبيق هذا القانون على البدو.