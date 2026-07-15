بقيمة 39 مليون شيكل.. بدء تنفيذ البند السري في صفقة الحريديم مع نتنياهو

نشر أول: الحكومة وافقت مساء اليوم (الثلاثاء) على نموذج التمويل لرياض الأطفال الحريدية بتكلفة 39 مليون شيكل. في الواقع، هذا هو الجزء السري في صفقة الحريديم مع نتنياهو بهدف إبقاء الكتلة موحدة قبيل الانتخابات.

في وقت سابق، تم إقرار القانون لتجميد اعتقال المتخلفين عن الخدمة بالقراءة الثانية والثالثة في الجلسة العامة، وذلك بعد نقاش صاخب مليء بالصراخ. تم تمرير القانون كجزء من موجة التشريعات التي نفذها الائتلاف قبل حل الكنيست وبدء فترة الانتخابات.

وصل رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو إلى الهيئة العامة للكنيست للتصويت على القانون، فهتف نواب المعارضة نحوه: "عار!" و"اخرج!"، وبعد ذلك غادر بسبب الضجة قبل التصويت على القانون. كما وجهت صيحات تجاه وزير الأمن إسرائيل كاتس بعد أن صوّت لصالح القانون.

من بين أعضاء الكنيست من الائتلاف الذين صوتوا ضد القانون: دان إيلوز، يولي إدلشتاين، موشيه سولومون وشارن هسكل. عضوا الكنيست أوفير سوفر وميخال וولديغر من الصهيونية الدينية تغيبا عن التصويت. كذلك، استقالت نائبة وزير الخارجية شارن هسكل من الحكومة بسبب إقرار القانون.