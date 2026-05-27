سلط موقع "واينت" العبري من مجموعة "يديعوت احرونوت" الضوء على قضية مدنية ضخمة رفعها بطل الملاكمة العالمي السابق فلويد مايويذر ضد مدير استثماراته السابق رجل الأعمال اليهودي جونا ركنيتش، الذي يُعرف في الأوساط الإسرائيلية بأنه كان حلقة وصل بين مايويذر وعدد من المؤسسات الخيرية الإسرائيلية خلال السنوات الأخيرة كان مايويذر يتبرع بها بدافع من جونا.

وبحسب ما أورده التقرير العبري، يتهم مايويذر مديره السابق جونا ركنيتش بالاستيلاء على نحو 175 مليون دولار عبر شبكة معاملات مالية معقدة استمرت لسنوات، شملت أصولاً فاخرة مثل طائرات خاصة ومجوهرات وساعات ثمينة، إضافة إلى استثمارات عقارية مشبوهة وصفها فريق الدفاع بأنها "عملية احتيال منظمة".

وتشير التفاصيل إلى أن العلاقة بين الطرفين لم تكن مالية فقط، بل امتدت إلى نشاطات ذات طابع سياسي-إعلامي، خصوصاً بعد زيارة مايويذر إلى إسرائيل ومشاركته في فعاليات دعم ومبادرات خيرية، ما جعل القضية الحالية تثير اهتماماً إضافياً في الإعلام الإسرائيلي باعتبارها تجمع بين المال، الشهرة، والعلاقات مع منظمات إسرائيلية.

وتؤكد الدعوى أن جزءاً من الأصول، بينها طائرة خاصة استخدمت في عمليات إغاثة مرتبطة بإسرائيل، تم بيعها لاحقاً دون علم مالكها، بينما ينفي الطرف الآخر جميع الاتهامات ويتوعد بكشف ما وصفه بسلوك مالي “متهور” من جانب الملاكم.