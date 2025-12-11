استطلاع i24NEWS: ماذا يظن الإسرائيليون عن قانون التجنيد؟

خرج بنك إسرائيل اليوم (الخميس) ضد قانون التجنيد، مدعياً أنه "يضر بسوق العمل"، وأنه قد لا يؤدي إلى تغيير كبير في نطاق التجنيد – وبذلك "يحافظ على العبء الاقتصادي الشخصي والعام الناتج عن الاستخدام الواسع لعناصر الاحتياط في الجيش الإسرائيلي". وبهذا ينضم بنك إسرائيل إلى مجموعة من الأصوات المعارضة للصيغة المقترحة في القانون، من بينهم أيضًا عدد غير قليل من أعضاء الائتلاف. وفي هذا السياق، نُشرت هذا المساء نتائج استطلاع خاص في هذا الموضوع، فحص ما هو موقف الإسرائيليين من قانون التجنيد.

بين ناخبي الائتلاف، 54% قالوا إنهم يؤيدون القانون وأنه صحيح ومتوازن، بينما قال 20% إنهم ضد القانون. 26% قالوا إنه ليس لديهم موقف في الموضوع.

بين ناخبي المعارضة تتضح صورة أكثر حسمًا - 80% قالوا إنهم ضد القانون، بينما قال 16% إن القانون صحيح ومتوازن. 4% قالوا إنه ليست لديهم أي وجهة نظر في الموضوع.

في الصورة العامة - 36% من المشاركين في الاستطلاع قالوا إنهم يؤيدون قانون التجنيد الذي اقترحه بيسموت، مقابل 49% ضده، و15% ليست لديهم موقف في هذا الشأن.

تم جمع العينة وتحليلها بواسطة شركة Direct Polls Ltd.، برئاسة تزورييل شارون، لصالح قناة i24NEWS، في 10 ديسمبر 2025، باستخدام نظام رقمي مقترن بلوحة استطلاع، من بين 518 مستجيبًا بالغًا (18 عامًا فأكثر) يمثلون عينة تمثيلية من عامة السكان في إسرائيل. يبلغ هامش الخطأ الإحصائي ± 4.3% باحتمالية 95%.