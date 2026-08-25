بدء إخلاء مجمع الأونروا في القدس

بدأت عملية إخلاء مجمع وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا" في قرية كفر عقب بالقدس. وكان رئيس الوزراء نتنياهو قد أعلن قبل قليل أنه أمر بإخلاء المجمع عقب إقرار قانون بهذا الشأن. وأكد نتنياهو في بيانه أن إسرائيل لن تسمح لمنظمة تورط موظفوها في ‘الإرهاب‘ ومجزرة السابع من اكتوبر بالعمل على أراضيها.

وزارة الأمن القومي الإسرائيلية