بدء إخلاء مجمع الأونروا في القدس

بدءُ إخلاء مجمع الأونروا في القدس بأمر من نتنياهو عقب إقرار قانون يمنع المنظمة من العمل في إسرائيل

i24NEWS
i24NEWS
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السيطرة على مقر اونروا في القدس
السيطرة على مقر اونروا في القدس Israel Land Authority

بدأت عملية إخلاء مجمع وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا" في قرية كفر عقب بالقدس. وكان رئيس الوزراء نتنياهو قد أعلن قبل قليل أنه أمر بإخلاء المجمع عقب إقرار قانون بهذا الشأن. وأكد نتنياهو في بيانه أن إسرائيل لن تسمح لمنظمة تورط موظفوها في ‘الإرهاب‘ ومجزرة السابع من اكتوبر بالعمل على أراضيها.

ايتمار بن غفير في موقع هدم مقر اونروا
ايتمار بن غفير في موقع هدم مقر اونروا وزارة الأمن القومي الإسرائيلية
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