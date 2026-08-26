مسؤول سابق في الموساد ينتقد رفض الشاباك توفير حراسة رسمية لغادي آيزنكوت

أعرب حايم تومر، المسؤول الرفيع السابق في الموساد، عن استغرابه من قرار رئيس جهاز الأمن العام (الشاباك)، دافيد زيني، بعدم توفير الحماية الأمنية لرئيس قائمة "يشار" الانتخابية، غادي آيزنكوت، واصفًا إياه بأنه "تصرف غير مهني".

وقال تومر: "صحيح أن غادي آيزنكوت ليس رئيسًا للمعارضة، ولا يحق له الحصول على الحماية الأمنية وفقًا للبروتوكول، ولكنه المرشح الأوفر حظًا في صفوف المعارضة لرئاسة الحكومة وفقًا لجميع المعايير الحاسمة، بما في ذلك استطلاعات الرأي، ولذلك كان من المفهوم تمامًا أن يتصرف رئيس الشاباك هنا بما يخالف البروتوكول، وأن يُخصص له حماية أمنية رسمية، كونه رئيسًا سابقًا لهيئة الأركان العامة للجيش، وقد يكون رئيسا للوزراء إذا صحت استطلاعات الرأي. ومن وجهة نظر الإيرانيين، هو هدف، ولذلك فإن رد رئيس الشاباك يُعد خطأً فادحًا وغير مفهوم". وكان تومر قد ترأس قسم الشؤون الخارجية "تيفيل" في الموساد.