تحطيم نافذة كنيس إصلاحي وسط إسرائيل

حطم مجهولون زجاج نافذة كنيس يهودي إصلاحي (احد تيارات اليهودية) في مدينة رمات هشارون شمال تل أبيب.

وفتحت الشرطة الإسرائيلية تحقيقاً، وترجّح أن الحجارة أُلقيت على النافذة ليلاً. وعلق عضو الكنيست العمالي المعارض غلعاد كاريف (الذي يعتبر حاخاما من تيار الاصلاحيين)، أن :"هذا الحادث يُضاف إلى سلسلة من أعمال التخريب الأخرى، كإحراق المحال التجارية العاملة يوم السبت، والاعتداءات على الشخصيات الدينية ودور العبادة التابعة لديانات أخرى، والعنف ضد المتظاهرين، وخطاب الكراهية ضد الفلسطينيين في الأراضي الفلسطينية". وعادة ما يُكفّر المتشددون اتباع التيار الاصلاحي.