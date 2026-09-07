التاسعة خلال السنوات الأخيرة.. ناورو تفتتح سفارة جديدة في القدس

الدولة التاسعة: جمهورية ناورو افتتحت اليوم (الإثنين) رسميًا سفارتها في القدس، بحضور نائب الرئيس ووزير خارجية ناورو، ليونيل روان أينجيميا. هذه الخطوة جعلتها الدولة التاسعة التي تقوم بذلك، وفي وزارة الخارجية أشاروا إلى أن ذلك يُعبر عن الصداقة الوثيقة بين الدولتين وعن التزام ناورو بتعميق علاقاتها مع إسرائيل.

من جانبه صرح نائب رئيس ناورو ووزير الخارجية ليونيل رواين أَينغيميا."تم اتخاذ قرار نقل السفارة إلى القدس بعد حديثي مع وزير الخارجية ساعر، الذي التقيت به في فيجي. شعارنا هو 'الله أولاً'، ودائماً لإسرائيل مكانة خاصة في قلوبنا. نحن نؤمن بكل قلوبنا بأن دعم إسرائيل يجلب لنا بركة الله. حتى في ناورو نفسها هناك تقدير كبير جداً لإسرائيل".

وأضاف: "اسمحوا لي أن أقدم بعض المعطيات حول دعم إسرائيل في الأمم المتحدة - الولايات المتحدة تصوت إلى جانب إسرائيل في 93% من الحالات؛ ولايات ميكرونيزيا المتحدة، وهي أيضاً دولة جزرية في المحيط الهادئ، في 88%؛ وناورو – في 71%. تذكروا كلامي: هذه الـ71% ستزداد في المستقبل القريب جداً".

كتب وزير الخارجية جدعون ساعر في حسابه على شبكة X: "عندما التقيت في فيجي في شهر أيار بصديقي ليونيل إنغيمة، نائب الرئيس ووزير خارجية ناورو، اقترحت عليه إقامة سفارة لبلاده في القدس، عاصمتنا الأبدية. وقد تحقق هذا الرؤية بسرعة بفضل إصراره وفعاليته، وبفضل الصداقة المتينة بين ناورو وإسرائيل. وفي الحفل المؤثر قلت له: 'هذه إرث حقيقي. اليوم وضعت حجر أساس في أسوار القدس'. هذه هي السفارة التاسعة بالفعل في القدس. في الشهر القادم ستكون العاشرة. أهلاً وسهلاً بك في القدس، ناورو!".

https://x.com/i/web/status/2096880118417252844 This post can't be displayed because social networks cookies have been deactivated. You can activate them by clicking إدارة التفضيلات .

كما هو معروف، قامت عدة دول بنقل سفاراتها إلى القدس خلال السنوات الأخيرة، حيث كانت الولايات المتحدة أول من فعل ذلك. تلتها بعد ذلك: غواتيمالا، هندوراس، كوسوفو، باراغواي، أرض الصومال، وكذلك دول من منطقة المحيط الهادئ - بابوا غينيا الجديدة، فيجي، والآن ناورو. بالإضافة إلى ذلك، أعلنت كل من كولومبيا وجمهورية الكونغو الديمقراطية خلال الشهر الماضي عن نيتهما نقل سفارتيهما إلى عاصمة إسرائيل.

في وزارة الخارجية أشاروا: "إسرائيل وناورو تقيمان علاقات دبلوماسية وثيقة وودية، ومن المتوقع أن يضفي افتتاح السفارة في القدس زخمًا إضافيًا للعلاقات بين الدولتين ويعزز التعاون في المجالات السياسية، الاقتصادية والمدنية، بما في ذلك الصحة، الابتكار، الزراعة، المياه ومواجهة تغير المناخ".