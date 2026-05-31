الليكود يحذر الشاباك من تدخل أجنبي في الانتخابات الاسرائيلية

توجّه عضو الكنيست عن حزب الليكود اليميني الحاكم، عميت هليفي، برسالة إلى رئيس جهاز الشاباك دعا فيها إلى فحص ما وصفه بـ"مؤشرات" حول احتمال وجود تدخل أجنبي في الانتخابات المقبلة.

وقال هليفي إن الانتخابات تشكّل هدفاً محتملاً لمحاولات تأثير من جهات خارجية تسعى للتأثير على الرأي العام أو على مسار العملية الديمقراطية، مشيراً إلى ضرورة تكثيف الرقابة على الفضاء الرقمي ومصادر التمويل المرتبطة بالحملات الانتخابية.

من جهته، اكتفى الشاباك بالقول إنه لا يعلّق على هذا النوع من القضايا. وتأتي هذه المطالبة في ظل جدل سياسي متصاعد داخل إسرائيل حول مسألة التأثيرات الخارجية على الانتخابات وطرق مواجهتها.