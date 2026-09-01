تالي غوتليب تصعّد النبرة: "نتنياهو طعنني في الظهر"

إغلاق القوائم يقترب، والصراعات الداخلية داخل الأحزاب تتصاعد إلى مستوى جديد. بعد أن هاجمت تالي غوليب مساء أمس (الإثنين) بشدة نتنياهو في سلسلة تغريدات على تويتر بسبب عدم منحها مكانة عالية في قائمة الكنيست، اليوم أجرت عضو الكنيست مقابلة وقالت: "رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو طعنني في ظهري".

قالت عضو الكنيست ذلك في مقابلة مع إسرائيل كوهين وويكي أدامكار في راديو "كول برما". بالإضافة إلى ذلك، غردت على تويتر: "حملة مقززة ضد النساء! إذا كنتم تريدون لمحة عن تهميشي من حملة الليكود، فيديو جديد من إنتاج الحملة الذين يبعدون غوتليب، يُظهر نجوم الليكود، أشخاص رائعون وممتازون، جميعهم رجال! يجلسون حول الطاولة إلى جانب رئيس الحكومة وكل واحد يعرض أفكاره. حتى الآن كل شيء مشروع. ماذا لا يوجد في الفيديو غير النساء؟ لا توجد كلمة عن النضال ضد المحكمة العليا المجنونة في قراراتها، لا سمح الله. لا توجد كلمة عن النضال ضد حكم الموظفين، عن الأبارتهايد القضائي والملاحقة ضد رجال اليمين. ومن كان يتوقع أن أسكت أمام حملة كهذه، على ما يبدو حقًا لا يعرفني".

بالأمس اشتكت من أن نتنياهو لم يضمن لها مكاناً عالياً في الحزب، فتم دفعها إلى المرتبة العشرين: "إخلاصي الكبير لرئيس الوزراء ولحكومة اليمين كان دائماً عظيماً"، قالت غوتليب، "لقد ضحيت كثيراً فعلاً من أجل رئيس الوزراء وحكومة اليمين. لا أتوقع التصفيق، لكن بالتأكيد لن أوافق أن أكون ممسحة أقدام بينما أقود النضال العنيد ضد سلطة الموظفين وضد تمرد المحكمة العليا في أحكامها".

"ادعى، 'رئيس الحكومة استجاب لنصيحة محيطه لإفشالي بطريقة مستهدفة في الانتخابات التمهيدية. في معركة داود أمام جليات وبفضل ثقة أعضاء الليكود اليمينيين وصلت إلى المكان الثاني عشر في الانتخابات التمهيدية، وبسبب المقاعد المحجوزة أجد نفسي في المكان العشرين. للأسف، رئيس الحكومة وفقًا لحقه استبعدني من حملة الليكود، وقرر أفراد الحملة عدم التطرق إلى واجبنا في كبح جماح قوة المحكمة العليا. لا يزال أفراد الحملة يواصلون تسريب معلومات ضدي وتصويري كعنصر يضعف الليكود.'"

وأضافت: "لو تلقيت عرضاً واقعياً من حزب كان سيحترم قوّتي الانتخابية وقدرتي الواضحة، بحمد الله، على أن أكون وزيرة في منصب رفيع الأهمية، باسم ناخبيّ، لكنت درست الأمر بجدية. حتى الآن لا يوجد مثل هذا العرض".