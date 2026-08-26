كم يتقاضى عناصر الموساد الشاباك والجيش الإسرائيلي؟ الأرقام تكشف

كشف تقرير لوزارة المالية الإسرائيلية عن فوارق كبيرة في رواتب العاملين في الأجهزة الأمنية، إذ بلغ متوسط الراتب الشهري في الوحدات التابعة لوزارة الأمن 34,315 شيكلًا، وفي جهازي الموساد والشاباك (تابعين لرئاسة الحكومة) 32,225 شيكلًا، بينما بلغ 22,926 شيكلًا للموظفين المدنيين في الجيش، و20,562 شيكلًا في الشرطة و18,889 شيكلًا في مصلحة السجون.

وبلغ متوسط الراتب في الجيش الإسرائيلي 18,756 شيكلًا، فيما ارتفع متوسط راتب أفراد الخدمة الدائمة في بداية مسارهم إلى 13,845 شيكلًا، بزيادة نحو 17.5% مقارنة بعام 2022. وفي أعلى سلم الرواتب، بلغ متوسط راتب اللواء في الجيش 73,099 شيكلًا شهريًا، مقابل 66,084 شيكلًا للمفوض في الشرطة و62,946 شيكلًا لمفوض مصلحة السجون.

وأظهر التقرير أن متوسط المعاش التقاعدي الشهري لضباط الجيش يبلغ 20,019 شيكلًا، فيما تصل القيمة التراكمية المتوسطة للمعاش إلى نحو 9 ملايين شيكل، مع بلوغ متوسط سن التقاعد 45 عامًا. ويزيد المعاش الشهري بنحو 27% عن الهدف الذي حددته وزارة المالية لعام 2024، ما يثير مخاوف بشأن قدرة الجيش على الالتزام بأهداف خفض تكلفة المعاشات المستقبلية.