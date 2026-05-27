منصور عباس "يُشعل حربا قضائية" بين الليكود و"اسرائيل بيتنا"

أعلن المستشار القانوني لحزب “إسرائيل بيتنا” تقديم إنذار قانوني تمهيدي ضد موظف في حزب الليكود المنافس، على خلفية نشر صور مزيفة جرى إنتاجها باستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي، ووصفت بأنها مضللة وتهدف للتأثير على الرأي العام.

وتُظهر الصور المتداولة، التي انتشرت عبر مجموعات مغلقة، رئيس الحزب أفيغدور ليبرمان وهو يعانق رئيس حزب "القائمة العربية الموحدة" العربي منصور عباس، مرفقة بشعارات سياسية تزعم وجود تعاون أو تحالف بين الطرفين، وهو ما نفاه الحزب بشكل قاطع.

وبحسب ما ورد، فقد تم أيضاً تداول صورة أخرى مركبة تُظهر وجهي ليبرمان وعباس بشكل نصفين مدمجين، مع نصوص دعائية باللغتين العبرية والروسية، في محاولة لاستهداف شرائح مختلفة من الناخبين وإيصال رسائل سياسية مضللة.

وأكد حزب "إسرائيل بيتنا" اليميني أن ما جرى يمثل "تجاوزاً خطيراً للخطوط الحمراء"، مشدداً على أن النقد السياسي مشروع، لكن استخدام صور مفبركة ومحتوى مضلل يُعد محاولة للتلاعب بالرأي العام، معلناً عزمه اتخاذ جميع الإجراءات القانونية اللازمة لوقف هذه الحملات.

وتأتي هذه الحادثة في ظل تصاعد الجدل حول الحملات الانتخابية الرقمية في إسرائيل، خصوصاً مع تزايد استخدام أدوات الذكاء الاصطناعي في إنتاج محتوى سياسي مثير للجدل خلال الفترة الأخيرة.