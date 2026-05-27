مقارنة مثيرة في إسرائيل: هل تعيد الحرب الحالية سيناريو العدوان الثلاثي على مصر؟

كتب المحلل السياسي للقناة 12 في التلفزيون الاسرائيلي عميت سيغال، مقالا في صحيفة "يسرائيل هيوم" العبرية، اشار فيه إلى أن هناك تشابهًا تاريخيًا بين الحرب الحالية في المنطقة وبين العدوان الثلاثي على مصر عام 1956، من حيث التعاون بين إسرائيل وقوى عالمية لمواجهة تهديد استراتيجي مشترك.

وطرح الكاتب، الذي ينتمي إلى اليمين الإسرائيلي القومي المتدين، أن الهدف في الحالتين كان التعامل مع خطر يُعتبر "وجوديًا"، سواء كان في سيناء آنذاك أو في مواجهة إيران اليوم.

ويعرض المقال وجهتين للتفسير: الأولى تعتبر أن العمليات قد تنتهي بنتائج سياسية صعبة رغم النجاح العسكري، كما حدث بعد انسحاب إسرائيل من سيناء وضغوط القوى العظمى. أما الثانية فتؤكد أن إسرائيل قد تحقق مكاسب استراتيجية رغم الانتقادات، مثل إبعاد التهديدات وتعزيز أمنها لفترة طويلة.

وفي النهاية، يرى الكاتب أن رغم الانتقادات والخيبات، قد تكون هناك نتائج استراتيجية مهمة على المدى البعيد، حتى لو لم تتحقق "نصوص النصر الكامل" كما يُروَّج له.