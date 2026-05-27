صراع جديد في شمال إسرائيل: شاطئ في طبريا يشعل التوتر بين المتدينيين والعلمانيين

في مدينة طبريا الجليلية (شمال) يعود الجدل حول الفضاء العام إلى الواجهة، بعد خلاف جديد بشأن شاطئ سباحة حديث يُعرف بـ"الترابيز". ممثلون عن التيار الديني–الحريدي طالبوا بتركيب حاجز بصري من أشجار أو شجيرات يفصل بين الشاطئ والممشى القريب، بدعوى "الحفاظ على الحشمة وغض البصر ومنع الاحتكاك البصري".

وأثار الطلب اعتراضات في أوساط علمانية داخل المدينة، التي ترى فيه محاولة جديدة لتوسيع القيود الدينية على الفضاء العام، وتحذّر من تحوّله إلى سابقة قد تؤدي إلى مطالب مشابهة لاحقًا.

في المقابل، أكدت بلدية طبريا أن الشاطئ سيستمر بالعمل كالمعتاد، وأن "الوضع القائم" في المدينة لن يتغير، في محاولة لاحتواء التصعيد ومنع تفاقم التوتر بين الطرفين.