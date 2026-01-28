لجنة الانتخابات الإسرائيلية تصادق على ميزانية ضخمة لمواجهة التلاعب في حملة 2026

نشر أول: لجنة الانتخابات صادقت الثلاثاء على ميزانية اللجنة للسنة القادمة التي ستكون سنة انتخابات. الميزانية ستبلغ حالياً أكثر من 700 مليون شيكل، وأحد البنود التي ارتفعت بشكل كبير هو ميزانية التوعية التي ارتفعت من 10 ملايين إلى 25 مليون شيكل، وذلك من أجل منع التزييف بالذكاء الاصطناعي، التدخلات الأجنبية، التزييف وأيضاً الأخبار الكاذبة.

أعضاء الائتلاف يسرقون الأموال من الكنيست ووزراء يذهبون إلى غزة الجديدة، هم مجرد تلميح للانتخابات القادمة التي ستكون مختلفة عن كل ما عرفناه. ثورة الذكاء الاصطناعي اخترقت بعمق الحملات السياسية وأصبحت ملعباً للمستشارين ومنظمي الحملات مع مقاطع فيديو تبدو وكأنها الشيء الحقيقي.

أعضاء الكنيست الذين يستخدمون الأداة، مثل جيلا جملئيل أو فلاديمير بلياتس من "يش عتيد"، الذي شارك مقطع فيديو مُزيّف لأعضاء الائتلاف، يدّعون أنه لا يوجد في ذلك خطأ وأن الحديث يدور عن الحقيقة. لكن إلى جانب الإصرار، تُسمع أيضًا دعوة للجنة الانتخابات.

لا شك أن توفر أدوات الذكاء الاصطناعي المختلفة سيجعل الذكاء الاصطناعي محورياً في الانتخابات التي تقترب، ويقول الخبراء إن هناك حلولاً يجب اتخاذها بالفعل. وفي صميم القضية، يُطرح السؤال: هل سيكون لدى المسؤولين عن نزاهة الانتخابات، في الكنيست أو في لجنة الانتخابات المركزية، العزم على وقف المخاطر التي أصبحت حاضرة تمامًا بالفعل؟